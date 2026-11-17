MATINO (Lecce) – Dieci dosi di cocaina nascoste nel vano motore e 600 euro in contanti. È quanto hanno trovato due poliziotti, liberi dal servizio, durante un controllo a Matino che ha portato all’arresto di due giovani di Taviano, di 31 e 20 anni, accusati di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’episodio è avvenuto venerdì 13 novembre. I due agenti, in servizio rispettivamente ai commissariati di Taurisano e Gallipoli, hanno riconosciuto un’auto già segnalata dai cittadini di Matino e Casarano per una presunta attività di spaccio. Decisi a seguirne i movimenti, hanno assistito a due distinti scambi con altri automobilisti: in entrambi i casi un involucro sarebbe stato ceduto in cambio di denaro.

A quel punto sono intervenuti, fermando la vettura e procedendo alla perquisizione. Nel vano motore, fissate con un dispositivo magnetico, sono state trovate dieci dosi di cocaina. Sequestrati anche 600 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti possibile provento dell’attività illecita.

Informato il pubblico ministero di turno, i due giovani sono stati arrestati e accompagnati nelle rispettive abitazioni agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.