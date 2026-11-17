SALENTO – Rubano il microchip delle carte d’identità elettroniche per riciclarlo e utilizzarlo su documenti falsi. È la nuova truffa individuata nel Salento, dove i carabinieri hanno accertato diversi episodi di manomissione delle carte d’identità elettroniche e lanciato un allarme ai cittadini. Una tecnica insidiosa che può trasformare le vittime in inconsapevoli intestatarie di conti correnti, finanziamenti e contratti telefonici fraudolenti.

Secondo quanto ricostruito dai militari, i malviventi riescono ad asportare con precisione il microchip NFC contenuto nella tessera, lasciando apparentemente intatta la carta d’identità. Il componente elettronico viene poi trasferito su documenti contraffatti per superare i controlli informatici e compiere operazioni illecite sfruttando l’identità della vittima.

Accanto ai furti, è stato rilevato anche un fenomeno diverso: alcuni cittadini danneggiano volontariamente la propria carta per rimuovere il chip, convinti, sulla base di false informazioni diffuse in rete, che possa funzionare da localizzatore GPS. I carabinieri smentiscono categoricamente questa credenza: il microchip è passivo, non dispone di batterie né di antenne satellitari e funziona soltanto a distanza ravvicinata attraverso la tecnologia NFC.

L’Arma avverte inoltre che la rimozione del chip rende immediatamente inutilizzabile il documento. L’esibizione o l’utilizzo di una carta manomessa può comportare il sequestro e conseguenze penali per falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative, reato punito con la reclusione da quattro mesi a due anni, fino a cinque anni nei casi che coinvolgono anche la fabbricazione o il possesso di documenti falsi.

Il Comando provinciale di Lecce ha intensificato i controlli documentali su tutto il territorio, con verifiche specifiche sull’integrità fisica e sul funzionamento elettronico delle carte. Sono inoltre in corso indagini per individuare i responsabili e ricostruire i canali di riciclaggio dei microchip.

I carabinieri invitano i cittadini a controllare periodicamente le proprie carte d’identità elettroniche m, prestando attenzione a tagli, fessure e scollamenti, e a non lasciare mai i documenti incustoditi, nemmeno per brevi periodi. Raccomandato anche di non condividere fotografie della carta d’identità sui social o con sconosciuti.

In caso di anomalie, il documento non deve essere utilizzato: occorre rivolgersi immediatamente alla stazione dei carabinieri più vicina oppure chiamare il 112 per le verifiche e la denuncia.