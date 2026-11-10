Lavori Aqp per migliorare il servizio. Possibili disagi nell’abitato del Comune di Gallipoli

GALLIPOLI (Lecce) – Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio negli abitati di Lido San Giovanni e Baia Verde (Fraz. di Gallipoli) (LE). I lavori riguardano delle verifiche ed eventuali successive manutenzioni di opere acquedottistiche.
Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario ridurre temporaneamente la normale pressione idrica nelle reti che alimentano gli abitati di Lido San Giovanni e Baia Verde (Fraz. di Gallipoli) (LE) il 13 Novembre 2026.
La riduzione avrà la durata di 4 ore, a partire dalle ore 09:00 con ripristino alle ore 13:00.
Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.
Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.
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