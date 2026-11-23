LECCE – Violenza di genere: il Salento c’è, unito e determinato nel ribadire che la vita e la libertà delle donne sono valori inviolabili. E’ questo il cuore del messaggio contenuto nel videoclip “Vietato morire” e nel manifesto “Mettiamoci la faccia”, che compongono la campagna di sensibilizzazione presentata oggi a Palazzo Adorno, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, celebrata il 25 novembre.

Promossa dalle associazioni Astrea e Casa di Noemi, in collaborazione con l’associazione Angelica Pirtoli, il supporto della Commissione provinciale Pari Opportunità, con il patrocinio della Provincia di Lecce e del Comune di Scorrano, l’iniziativa è stata illustrata da Fabio Tarantino, presidente della Provincia di Lecce, Anna Toma, presidente della Cpo provinciale, Valentina Presicce, presidente Associazione Astrea e componente Cpo, Antonella Pappadà, consigliera di Parità della Provincia di Lecce, Giovanna Bino, componente della Cpo provinciale. Presenti rappresentanti di Istituti scolastici, Cpo comunali, il vice presidente della Provincia Francesco Volpe e il capo di gabinetto Roberto Merenda.

Il video, proiettato oggi in anteprima, è stato realizzato durante la marcia in ricordo delle vittime di femminicidio, svoltasi a Scorrano, il 28 ottobre scorso, che ha visto la partecipazione della Provincia di Lecce, dei Comuni e delle Cpo di Muro Leccese, Palmariggi, Maglie, Calimera, Cannole, Cursi, Bagnolo del Salento, San Cassiano, Castrignano del Capo, Racale, Novoli, Taviano, Galatina, Minervino di Lecce, Melissano, e degli istituti comprensivi IC Cursi Bagnolo Cannole, IC Muro Leccese, IC Maglie Principe di Piemonte, IC Maglie via Manzoni, IC Taviano, IC Scorrano.

Nelle immagini di apertura ci sono in primo piano giovanissimi studenti e studentesse che si uniscono progressivamente in corteo a cittadini e amministratori, sulle note del celebre brano “Vietato Morire”.

Pubblicato da oggi sul sito della Provincia di Lecce (www.provincia.le.it) e sui profili social delle associazioni promotrici, il video potrà essere scaricato e diffuso sul territorio.

Completa la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne il manifesto “Mettiamoci la faccia”, con i volti degli alunni e delle alunne degli Istituti comprensivi, dei docenti e degli amministratori locali che hanno partecipato all’iniziativa. Le amministrazioni comunali che hanno aderito alla marcia del 28 ottobre potranno richiedere il manifesto agli enti promotori, inserire il proprio logo nello spazio riservato e condividere il claim “Mettiamoci la faccia”.

Il presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino ha dichiarato: “La violenza contro le donne è un problema strutturale che richiede risposte concrete, dalla prevenzione alla protezione delle vittime, fino all’educazione delle nuove generazioni. Le istituzioni hanno la responsabilità di intervenire, ciascuna con le proprie competenze, e di costruire una rete capace di riconoscere e contrastare ogni forma di violenza, anche quella psicologica ed economica. La campagna “Vietato Morire” va proprio in questa direzione. Il coinvolgimento di centinaia di studenti, delle scuole, delle associazioni e di tanti Comuni salentini dimostra che è possibile costruire un percorso condiviso che non si esaurisca in una singola manifestazione. Il video e il manifesto che presentiamo oggi danno continuità alla mobilitazione di Scorrano e portano questo messaggio oltre la piazza. Il nostro obiettivo deve essere trasformare questa partecipazione in un lavoro permanente nelle scuole e nelle comunità, perché il contrasto alla violenza comincia anche dal riconoscimento degli stereotipi, dal rispetto delle libertà individuali e dall’educazione alle relazioni. La Provincia continuerà a sostenere e a mettere in rete iniziative che abbiano questa capacità di incidere concretamente sul territorio”.

La presidente della Cpo provinciale Anna Toma ha evidenziato: “Con questo video e questo manifesto abbiamo voluto aprire uno spazio di ascolto e consapevolezza che, partendo dalla marcia del 28 ottobre, ci accompagna verso il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Come Commissione Pari opportunità di Lecce crediamo che il cambiamento nasca dalle relazioni quotidiane e riguardi tutti: non solo i ragazzi, ma anche noi adulti, chiamati ogni giorno a metterci in discussione e a disimparare gesti e parole che alimentano la disparità. Questo progetto prende vita grazie a una rete territoriale viva e partecipe: un grazie sincero ai Comuni, alle Cpo comunali e alle scuole che hanno aderito. Perché una cultura libera dalla violenza si costruisce insieme, tra generazioni, dentro le case come nelle piazze, tra istituzioni, tra studenti e cittadini, quale segno più autentico di una comunità che sceglie di crescere”.

La consigliera di parità Antonella Pappadà ha dichiarato: “Non solo il 25 novembre. È importante sensibilizzare quotidianamente la società per far sì che impari a riconoscere i segnali della presenza della violenza. La sicurezza delle donne è responsabilità di tutti e tutte e fare rete è il modo migliore per compiere azioni concrete di sensibilizzazione”.

La presidente dell’associazione Astrea Valentina Presicce ha sottolineato: “Ringrazio la Commissione provinciale Pari opportunità e la Provincia di Lecce per aver condiviso questa importante campagna di sensibilizzazione. E’ segno di una grande sensibilità per una tematica che non può più essere sottovalutata. Tutti insieme abbiamo lanciato un messaggio forte e rilanciato l’idea di una comunità collaborativa che dice basta ad ogni forma di violenza e sopruso. Dopo ogni femminicidio arriva la rabbia e l’indignazione, ma poi arriva il silenzio e il silenzio uccide ancora. Allora a noi il compito di ricordare le vittime, a noi il compito di sostenere genitori coraggio che chiedono solo una giusta giustizia, a noi il compito di educare i ragazzi al rispetto e all’idea che l’amore vero non uccide mai”.

Anche la consigliera provinciale delegata alle Pari opportunità Laura Alemanno dichiara: “Vedere nella marcia contro la violenza di genere tanti bambini e ragazzi camminare fianco a fianco con i dirigenti scolastici e i docenti, gli amministratori della Provincia di Lecce e dei Comuni del Salento, i cittadini, è stato un segnale potente e carico di speranza. Il coinvolgimento diretto dei giovani, infatti, dimostra che il cambiamento culturale è possibile. Il titolo del manifesto, ‘Mettiamoci la faccia’, racchiude poi l’essenza della nostra responsabilità come istituzioni e come comunità. Contrastare la violenza di genere richiede di esporsi in prima persona, di rompere il silenzio e di educare le nuove generazioni al rispetto, all’affettività sana e alla parità”.