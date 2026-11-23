CAVALLINO (Lecce) – Un doppio appuntamento in programma mercoledì 25 novembre 2026 nella Sala Consiliare «Mario Gorgoni» a Cavallino (Palazzo Ducale, piazza Castromediano). Si comincia alle ore 18 con la presentazione del libro di Antonio Apostolo «Giuditta e altri racconti» (Milella Edizioni). Ad aprire l’incontro saranno i saluti del Sindaco della Città di Cavallino Avv. Bruno Ciccarese Gorgoni. Con l’autore dialogheranno Luca De Giorgi, autore e Dottore di ricerca in Pedagogia dello sviluppo e Simona Angiulli, poetessa, autrice di alcune poesie inserite nel libro. Interventi musicali di Vito Raho.

A seguire, la tavola rotonda sul tema «Manipolazione. Dipendenza emotiva e violenza sulle donne». Interverranno la Dott.ssa Francesca Pastore, Assistente Sociale; l’Avvocata Ester Nemola; la Dott.ssa Chiara Buttazzo, psicologa. Seguiranno una testimonianza e la proiezione del video dal titolo Voci unite, silenzio spezzati.

Il libro: Quello proposto nei racconti e nel testo teatrale, temporalmente collocati nel circondario di Acaya nella metà del 1500, è un viaggio nel non tempo. Un passato storico di eventi e condizioni maledettamente presenti nelle tematiche esplorate. Il patriarcato, la violenza domestica, come la silenziosa accettazione di un destino di sottomissione, ai Poteri e alle persone, che ciascuno vorrebbe cambiare affidandosi, ora come allora, alle facili infatuazioni proposte da sedicenti taumaturghi. “In questo delicato periodo inquieto di vivere e sentire, – scrive il professor Augieri nella prefazione – il desiderio trasforma il vedere in visione, l’attenzione in stato sognante del sentire, la passività della calma in disagio agente, in agitazione, quando l’aperto desiderante del mondo sembra neppure socchiuso: il volere incontra la frustrazione del non potere, c’è di mezzo il disincanto del non realizzabile, in quanto manca il sapere per attuarlo.” Frutto di fantasia; In Acaya e dintorni non vi è mai stato un processo della Santa Inquisizione, come mai sono esistite Giuditta, Teresa, Eva o l’Uru de lu Caffa ma la loro sofferenza, le loro illusioni e speranze si possono incontrare per strada tutt’oggi.

L’Autore: Antonio Apostolo è nato nel 1961, vive a Martignano ove cresce insieme alla passione per gli studi storici. Lettore curioso e scrittore eclettico, in tema di ricerca ha già pubblicato numerosi lavori e nel solco dei contesti storici propone con creatività e fantasia le vicende di Giuditta:

Martignano 1914-18 Fatti e figure nella Grande Guerra (Manni) e nuova edizione con integrazioni, Grafiche Chiriatti

Zollino 1914-18 Fatti e figure nella Grande Guerra (Manni)

Zollino nelle guerre del fascismo (Manni)

Martignano nelle guerre del fascismo – Prefazione di Massimo Bray (Ed. Parco Palmieri).