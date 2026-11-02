La ricetta del giorno: Pesce spada alla gallipolina

4 fette di pesce spada

5-6 cucchiai di pangrattato

aglio

tre cucchiai di prezzemolo tritato

sale e olio q.b.

Unire il pangrattato con tutti gli aromi tritati, il prezzemolo, aglio, sale e pepe. Impanare tutte le fette di pesce spada da entrambi i lati. Procedete facendo cuocere per qualche minuto il pesce spada appena impanato in una padella leggermente unta di olio, e quando è pronto servitelo con un contorno di insalata e limone.