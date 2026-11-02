L’almanacco di oggi 2 novembre

Il Santo del giorno: Sant’Amico. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Picca mangiare e picca parlare, no face mai male. Significato: Mangiare poco e parlare poco, non fa mai male.
– Sono nati in questo giorno
1840 Claude Monet
1934 Carlo De Benedetti
1952 Michele Cucuzza
1967 Max Pezzali
– Proverbio
La ragione è un’arma più penetrante del ferro
– Accadde oggi
1922 inizio delle trasmissioni della BBC, British Broadcasting Corporation
1994 transito del primo treno passeggeri nel tunnel che unisce l’Inghilterra alla Francia
1999 l’Afghanistan rifiuta di consegnare il terrorista Osama bin Laden alle Nazioni Unite, le quali decidono di imporre sanzioni al paese
– Scoperte
1985 Entrano in commercio i primi CD-Rom