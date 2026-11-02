L’Itas Trentino passa a Lecce: la Narconon Melendugno ci prova ma cede zero a tre

COPERTINO (Lecce) – Al Palasport San Giuseppe da Copertino di Lecce si chiude con uno 0 a 3 che non racconta fino in fondo la storia di una partita. La Narconon Volley Melendugno cede all’Itas Trentino (24-26, 23-25, 14-25) nella sesta giornata di andata di Serie A2 FINECO, al termine di una sfida in cui le biancorossonere hanno lottato alla pari per due set, restando sempre a contatto e sfiorando la chiusura del primo parziale.

Il primo set, durato 30 minuti, è il cuore del match. Il Trentino parte forte e arriva a condurre 16-21, ma il Melendugno non si arrende. Il doppio cambio con Giorgia Compagnin e Margherita Meoni al posto di Giorgia Avenia e Polina Malik cambia il ritmo, Gaia Novello entra sul 19-23, e i punti di Beatrice Perfetto e di una Malik subito protagonista al rientro riportano la squadra sul 23-23. Il muro di Lara Gianfico su Frelih vale il set point sul 24-23, ma gli ospiti pareggiano e, dopo un errore in difesa, chiudono ai vantaggi con Pamio per il 24-26. Nel secondo parziale il copione si ripete: il Trentino allunga fino al 17-20, e il Melendugno reagisce con orgoglio, con la fast di Gianfico, il mani out di Novello, l’ace di Arianna Tomasetig e l’attacco di Meoni che vale il 23-24, ma a chiudere è Susio per il 23-25. Nel terzo set la squadra di Beltrami spinge sull’acceleratore dall’inizio alla fine, scappa sul 2-7 e poi sul 8-16, e il 14-25 racconta la maggiore continuità ospite. Sul 12-21 c’è spazio anche per un momento speciale: l’esordio in Serie A2 di Perla Massaglia, entrata al posto di Perfetto.

I numeri sono molto vicini: 8 muri vincenti salentini contro 7, il 39% in attacco contro il 42%, e una ricezione del 33% contro il 36%. A pesare sono stati il servizio, con 5 ace trentini contro 1, e il rendimento nei break: 26 punti di break per le ospiti contro 14, con un break ogni 2,85 battute contro uno ogni 4,5.

Tra le biancorossonere, Beatrice Perfetto è la migliore realizzatrice con 9 punti, oltre a un grande lavoro in ricezione, e Polina Malik e Lara Gianfico ne firmano 8 a testa, quest’ultima con il 71% in attacco e 3 muri vincenti. Arianna Tomasetig e Natalia Lijewska chiudono a 7, la seconda con il 54% in attacco, e Margherita Meoni ne mette 4 con il 57%, mentre Giorgia Avenia ne segna 2, alla guida del gioco, e Gaia Novello 1. Aurora Morandini ha guidato la seconda linea, Giorgia Compagnin e Gaia Roserba hanno dato il loro contributo tutte le volte che sono state chiamate in campo, Perla Massaglia ha vissuto il suo battesimo in A2.

Nel Trentino, a spiccare è Martina Susio con 19 punti, seguita da Alice Pamio con 14 e da Polona Frelih con 10; bene anche Arianna Bovolenta, con 8 punti e il 67% in attacco, e Ludovica Sismondi con 6. MVP della gara la palleggiatrice Sofia Monza, che ha guidato con ordine una squadra capace di essere quasi sempre avanti nel punteggio, mentre Rebecca Laporta ha tenuto la seconda linea con il 43% di ricezione positiva.

Coach Simone Giunta: “C’è dispiacere per essere usciti da questa partita senza punti, soprattutto per quanto fatto vedere nei primi due set, dove siamo rimasti costantemente a contatto lottando alla pari e sfiorando la chiusura della prima frazione. Nonostante la sconfitta, sono comunque contento della prestazione e dell’atteggiamento della squadra: se guardiamo il tabellino, i numeri tra noi e una buona formazione come Trento si equivalgono quasi del tutto. Purtroppo, ci è mancato ancora una volta quello spunto finale nei momenti chiave. Il campionato è lungo e impegnativo, il gruppo sta lavorando intensamente e ha mostrato ottime cose.”

Coach Alessandro Beltrami (Itas Trentino): “Tre punti importanti ottenuti su un campo molto difficile. Sapevamo che avremmo potuto soffrire alcune caratteristiche di Melendugno, come la battuta e il muro-difesa; penso che nei primi due set siano stati alcuni piccoli dettagli a fare la differenza, in modo particolare il fatto di essere sempre stati avanti nel punteggio ci ha permesso di gestire al meglio il loro ritorno nelle fasi finali dei due parziali. Molto bene nel terzo set, cercavamo da un po’ di tempo un parziale nel quale riuscissimo a spingere sull’acceleratore dall’inizio fino alla fine. Ci godiamo questi tre punti e torniamo a lavorare in vista di una sfida quasi proibitiva contro Monviso.”

In un pomeriggio che lascia l’amaro in bocca per l’epilogo del campo, la famiglia della Narconon Volley Melendugno trova un eccezionale motivo di orgoglio guardando al recente passato: la centrale Maria Adelaide Babatunde è stata ufficialmente premiata come Best Server (Miglior Battitrice) della Serie A2 femminile per la stagione 2025/26. Protagonista in maglia biancorossonera, la classe 1998 ha dominato il fondamentale dai nove metri con 41 ace totali (primato condiviso con Giorgia Amoruso) e firmando una stagione monumentale arricchita da ben 93 muri punto, traguardi che le sono valsi il meritato salto di categoria in Serie A1 con il Volley Bergamo 1991. Un’eccellenza che testimonia la bontà e la qualità del lavoro che da sempre contraddistingue il club salentino.

Ora si riparte dalla palestra, con lo sguardo già rivolto al prossimo appuntamento: domenica prossima la Narconon Volley Melendugno sarà di scena a Fasano per il derby di Puglia, una sfida da affrontare con lo stesso carattere mostrato oggi e con la voglia di trasformare il lavoro di ogni settimana in punti.

TABELLINO

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO – ITAS TRENTINO: 0 a 3 (24-26, 23-25, 14-25)

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Avenia 2; Tomasetig 7; Malik 8; Morandini (L); Lijewska 7; Novello 1; Compagnin; Perfetto 9; Gianfico 8; Roserba; Meoni 4; Massaglia; Micheletti. All.: Simone Giunta.

ITAS TRENTINO: Ristori Tomberli; Pamio 14; Bovolenta 8; Monza 3; Susio 19; Frelih 10; Laporta (L); Colombo; Galbero; Rizzieri; Iob; Sismondi 6; Fondriest; Luchi. All.: Alessandro Beltrami.

Arbitri dell’incontro: Lorenzo De Luca (1°) – Christian Palumbo (2°); Video Check: Davide Tolomeo; Segnapunti Referto Elettronico: Pierluigi Blago.

MVP: Sofia Monza

Durata set: 30′, 29′, 24′ (1h23′)

Note: Narconon Volley Melendugno: battute sbagliate 8, vincenti 1, ricezione positiva 33% (perfetta 7%), attacco 39%, muri 8.

Itas Trentino: battute sbagliate 7, vincenti 5, ricezione positiva 36% (perfetta 7%), attacco 42%, muri 7.