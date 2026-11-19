Il Santo del giorno: San Fausto. Il proverbio di Mesciu Ronzu: A tempo de guerra ogni bucu è trincea. Significato: Nei momenti di grande pericolo, crisi o bisogno, ci si accontenta di qualsiasi riparo o mezzo di fortuna.
– Sono nati in questo giorno
1917 Indira Gandhi
1942 Calvin Klein
1961 Meg Ryan
1962 Jodie Foster
– Proverbio
Prima di trovar a ridire all’altrui camicia, bisogna rammendare la propria
– Accadde oggi
1969 l’Apollo 12, con a bordo Charles Conrad ed Alan Bean, sbarca sulla Luna
1985 il leader sovietico Gorbaciov incontra per la prima volta il presidente americano Reagan a Ginevra
– Scoperte
1748 Leonhard Euler (Eulero) inventa il simbolo del pi greco