LECCE – Lungo via Merine, un automobilista di passaggio ha ripreso cinque lupi a pochi metri dalla carreggiata. Il filmato, diffuso online, documenta un nuovo avvistamento nella periferia di Lecce e riporta l’attenzione sulla sicurezza di chi percorre le strade ai margini dell’abitato. A segnalare l’episodio è Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, che chiede al Comune, alla Provincia e agli enti incaricati del monitoraggio faunistico di rafforzare la segnaletica nei tratti interessati dagli avvistamenti. L’associazione sollecita anche indicazioni chiare per i residenti su come comportarsi in caso di incontro ravvicinato.
“La presenza di un branco così numeroso a pochi passi dal centro abitato impone una riflessione seria e immediata sulla sicurezza stradale e sulla gestione della convivenza tra uomo e fauna selvatica”, dichiara D’Agata. Il presidente dello Sportello dei Diritti invita gli automobilisti a moderare la velocità soprattutto di sera e di notte, quando la visibilità diminuisce e la presenza di un animale ai bordi della strada può essere più difficile da notare. L’obiettivo è ridurre il rischio di incidenti, tutelando chi viaggia e gli esemplari di una specie protetta. La richiesta agli enti riguarda anche gli altri tratti della periferia leccese dove sono già stati segnalati avvistamenti.
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