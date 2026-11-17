NARDO‘ (Lecce) – Nardò ospiterà domani, mercoledì 18 novembre, il terzo incontro tecnico dI Anemos, riunendo partner italiani e greci per condividere i primi risultati del progetto.

Nei giorni scorsi, infatti, nel porticciolo di Santa Caterina, è stata installata una boa multiparametrica per il monitoraggio delle condizioni marine, della dinamica del moto ondoso e dell’eventuale presenza di idrocarburi nelle acque. Sullo stesso sito sono previsti una stazione meteorologica, un sensore per il monitoraggio del livello del mare e una centralina per la qualità dell’aria, in grado di rilevare gas e particolato atmosferico. La boa, progettata appositamente nell’ambito di Anemos, ha già superato con esito positivo i primi test operativi. I dati raccolti da questa rete di monitoraggio costituiranno la base dell’Anemos Early Warning Solution, l’innovativa piattaforma di allerta precoce che sarà sviluppata congiuntamente dai partner italiani e greci del progetto, sotto il coordinamento scientifico e tecnologico dello Special Account for Research dell’Università di Atene. Grazie al monitoraggio continuo dei parametri ambientali e all’elaborazione dei dati attraverso modelli previsionali avanzati, il sistema consentirà di individuare tempestivamente potenziali situazioni di rischio, supportando le autorità locali nella prevenzione e nella gestione di eventi meteorologici estremi e criticità ambientali. L’obiettivo è ambizioso: rafforzare la capacità di previsione, preparazione e risposta delle comunità costiere agli impatti dei cambiamenti climatici, aumentando la sicurezza del territorio e la tutela dei cittadini.

“L’incontro – fa sapere l’assessora all’Ambiente Mariacristina Libetta – servirà a fare il punto su Anemos e, nello specifico, a fare un sopralluogo per verificare le recenti installazioni nel porticciolo di Santa Caterina. Grazie a questo progetto avremo un vero e proprio laboratorio di resilienza climatica nella nostra marina e avremo strumenti di tutela concreta della nostra costa rispetto ai rischi del clima impazzito”.

L’agenda di domani prevede, a partire dalle ore 10, la visita al porticciolo di Santa Caterina e alla costa di Nardò, il ritorno in città e una pausa per il pranzo alle ore 13. A partire dalle ore 14:15, poi, al castello (piano ammezzato) l’incontro vero e proprio con gli interventi dell’assessora Mariacristina Libetta, dei responsabili e dei partner di progetto. Sarà l’occasione per fare il punto sui progressi compiuti e definire le tappe successive, con l’obiettivo di rendere i porti più sicuri, sostenibili e resilienti ai cambiamenti climatici.

Anemos (A Common Cross-border Strategy for Storm Preparedness and Operational Resilience Techniques for Seaports) è un progetto di cooperazione territoriale europea tra Grecia e Italia, cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Interreg VI-A Grecia–Italia 2021–2027. La partnership riunisce importanti istituzioni pubbliche e accademiche: il Fondo Municipale di Pyrgos, l’Autorità Portuale di Corfù, Fondo Speciale di Ricerca dell’Università di Atene per la Grecia; per l’Italia, la Città Metropolitana di Bari, il Comune di Nardò e il Comune di Corigliano-Rossano (Cosenza).

In concreto, il progetto promuove soluzioni come sistemi di allerta precoce, protocolli operativi basati su droni e strumenti supportati da intelligenza artificiale per mitigare i rischi ambientali e migliorare la risposta alle emergenze. Queste soluzioni saranno testate in porti pilota situati in entrambi i Paesi, con il coinvolgimento attivo di autorità locali, operatori portuali e istituzioni di ricerca. La soluzione di allerta precoce e la sorveglianza con i droni consentiranno ai porti di anticipare e rispondere agli eventi meteorologici estremi, aumentando così la loro resilienza, l’efficienza operativa e la sicurezza ambientale.