Lecce – È disponibile in tutte le librerie, il nuovo libro (il sesto) del giornalista leccese, già inviato de “La Gazzetta del Mezzogiorno”, il quotidiano con cui continua a collaborare, Toti Bellone.

Dal titolo “Il giallo dorato del tufo”, è pubblicato dall’editore Besa Muci di Nardò (pagg. 180, euro 20), nella Collana “Orizzonti”, che fra i suoi 18 titoli sino ad ora editi, contiene i nomi di Marta Arnaldi, Daniele Giancane e Vito D’Armento, e fra gli stranieri, Raphael d’Abdon e Gezim Hajdari.

Intriso di “salentinità” sin dalla foto di copertina, più le due all’interno, la raccolta, la seconda di poesie dopo “133 liriche più una”, edita sempre da Besa Muci, contiene 111 componimenti, più tre ritrovati, tutti in sintonia con la “poesia d’occasione”, l’unica possibile, secondo l’autore, che non a caso, per sottolineare la sua visione in tal senso, nel libro riporta la frase di Goethe: “Il mondo è tanto grande, tanto ricco e la vita offre uno spettacolo tanto vario, che i tempi di poesia non mancheranno mai. Ma è necessario che siano sempre poesie di ‘circostanza’, ossia bisogna che la realtà fornisca sempre l’occasione e il soggetto”.

Il volume si avvale dell’introduzione del professore Carlo Alberto Augieri, già docente di critica letteraria, ermeneutica del testo e narratologia all’Università del Salento, ed è dedicato ai nonni Salvatore e Maria (paterni) e Mario ed Oronza (materni). Per il dorso della prima di copertina, l’editore ha scelto la poesia dedicata alla figlia Federica Benedetta, “Dede”, che così recita: “Vai, vai coi biondi / capelli al vento, a / far compere nella /città nuova / Godi, gioisci, / dell’aria tersa de’ / giorni della merla / Più avanti, calda / verrà la Primavera, / per far cogliere a te / e a me, i fiori / della bella vita”.

Toti Bellone, leccese, è giornalista professionista. È stato “inviato” del quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno, con cui continua a collaborare, corrispondente Agi (Agenzia Giornalistica Italia), e dell’emittente televisiva Antenna Sud.

Ha lavorato per TeleLecceBarbano e TeleSalento, e per le radio private Lecce Uno, Nice e Salento. Ha collaborato con France 3, BBC Radio, il settimanale Oggi ed il mensile Espresso Sud.

Laureato in Lettere Moderne, per l’Università, ha tenuto un seminario su “Giornalismo e impresa”.

Per Congedo ha pubblicato “Albania, i giorni della rivolta” (1999); la raccolta di racconti brevi “Barchette di carta” (2002), con la prefazione del professore Donato Valli, già rettore dell’Università di Lecce, ed il romanzo-reportage “La carovana delle sirene” (2004). Per Besa, la raccolta di poesie “133 liriche più una” (2015), con la presentazione del professore emerito dell’Università del Salento, Giuseppe Antonio Camerino, e la seconda raccolta di racconti brevi “La fitalòra” (2020), con l’introduzione del professore Carlo Alberto Augieri di UniSalento.