A distanza di oltre due anni dall’attivazione del Protocollo d’intesa “Mille occhi sulle città”, prosegue con risultati concreti la collaborazione tra gli Istituti di vigilanza privata e le Forze di polizia della provincia di Lecce, nell’ambito del modello di sicurezza partecipata promosso dal Ministero dell’Interno. Le attività di monitoraggio periodico svolte dalla Prefettura evidenziano infatti il costante contributo assicurato dagli operatori della vigilanza privata nell’attività di osservazione del territorio e nella tempestiva segnalazione di situazioni di interesse per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Le relazioni trasmesse dagli Istituti aderenti al Protocollo, tra cui ALMA ROMA, GGS e DE IACO SECURITY GROUP, confermano una diffusa attività di vigilanza sul territorio provinciale e una costante interlocuzione con le centrali operative delle Forze dell’ordine.

Nel corso degli ultimi mesi sono stati segnalati numerosi episodi riconducibili a tentativi di furto e intrusioni in abitazioni private, esercizi commerciali, farmacie, depositi aziendali, impianti industriali e siti fotovoltaici, nonché situazioni di particolare interesse per la sicurezza pubblica. In molte circostanze, il tempestivo intervento delle guardie particolari giurate ha consentito di interrompere le azioni delittuose prima del loro completamento o di limitare le conseguenze degli eventi criminosi, fornendo al contempo preziosi elementi informativi alle Forze di polizia intervenute.

L’attività di controllo ha interessato numerosi comuni della provincia, tra cui Lecce, Lizzanello, Martano, Melendugno, Caprarica di Lecce, Otranto, Calimera, Vernole, Aradeo, Maglie, Cannole, Nardò, Casarano, Squinzano, Galatone, Veglie, Monteroni di Lecce, Guagnano, Lequile, Carmiano e Alezio.

Particolarmente significativi risultano gli interventi che hanno consentito di sventare diversi tentativi di furto in abitazioni private grazie all’attivazione dei sistemi di allarme e al rapido arrivo delle pattuglie sul posto. In alcuni casi i malintenzionati, pur avendo già forzato accessi o infissi, si sono dati alla fuga senza riuscire ad asportare alcun bene; in altri episodi la presenza delle guardie particolari giurate e il contestuale coinvolgimento delle Forze dell’ordine hanno impedito la consumazione del reato.

Di rilievo anche le segnalazioni riguardanti furti e intrusioni presso attività commerciali, supermercati, farmacie e impianti produttivi, nonché gli interventi effettuati in siti industriali e aree rurali. In alcuni episodi verificatisi negli ultimi mesi, le pattuglie degli istituti di vigilanza sono riuscite a sventare tentativi di furto ai danni di una rivendita di preziosi a Squinzano e di una farmacia ad Alezio grazie alla rapidità dell’intervento operativo.

Non meno rilevante è stato il contributo assicurato nella gestione di ulteriori situazioni di interesse per la sicurezza pubblica, quali segnalazioni di risse, richieste di soccorso, intrusioni presso strutture pubbliche e scolastiche, episodi di abbandono illecito di rifiuti e altri eventi che hanno richiesto il coinvolgimento delle Forze dell’ordine e delle autorità competenti.

Le attività svolte dagli Istituti aderenti al Protocollo confermano come la vigilanza privata rappresenti una componente sempre più integrata nel sistema di prevenzione e controllo del territorio, capace di offrire un contributo qualificato alla sicurezza delle comunità locali attraverso una presenza capillare e un costante flusso informativo verso le Forze di polizia.

“I risultati emersi dal monitoraggio confermano la validità del Protocollo “Mille occhi sulle città”, che continua a rappresentare un efficace strumento di collaborazione tra soggetti pubblici e privati impegnati nella tutela della sicurezza. Le guardie particolari giurate, grazie alla presenza costante sul territorio e alla tempestività delle segnalazioni, contribuiscono concretamente all’attività di prevenzione e al supporto dell’azione delle Forze dell’ordine”, ha dichiarato il Prefetto Manno.

Le risultanze dell’attività di monitoraggio confermano pertanto l’efficacia del Protocollo quale strumento di prevenzione e contrasto della criminalità diffusa e predatoria, nonché modello virtuoso di collaborazione istituzionale, fondato sulla condivisione delle informazioni e sulla sinergia tra Prefettura, Forze dell’ordine e operatori della sicurezza privata.