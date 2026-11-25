LECCE – Da Lecce a Bari per mettere a segno dei furti in due punti vendita del capoluogo di regione. M.C., 44 anni, e D.A., di 43, sono stati condannati a 1 anno e 7 mesi di reclusione dalla giudice monocratica del tribunale di Bari, Giovanni Dimiccoli, con il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante. Novanta giorni per conoscere il deposito delle motivazioni. Subito dopo, gli avvocati Alessandro Costantini Dal Sant e Umberto Leo potranno appellare la sentenza.

I due, dalle indagini, avrebbero rubato, sempre nella stessa giornata (il 22 novembre 2023) due borse da un primo negozio e una terza da un altro punto vendita per poi nasconderle nei giubbotti. Un’azione, però, ripresa dalle telecamere di videosorveglianza. Dalla successiva visione dei filmati, sono emerse le rispettive responsabilità. I due, attualmente, sono liberi ma in passato erano già finiti nei guai nel febbraio del 2024 per una serie di furti messi a segno, all’epoca, nel capoluogo salentinogiudtificando le proprie azioni perché avevano bisogno di soldi per acquistare droga.