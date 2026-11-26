A settembre, su queste pagine, Marco Vespucci aveva individuato il punto su cui si sarebbe giocata la scommessa del primo iPhone pieghevole. Il prezzo d’acquisto era già noto. Restavano da capire il costo dell’assistenza, la disponibilità dei ricambi e la possibilità di sostituire i singoli componenti. Ora che il Duo è in vendita e i pezzi originali sono arrivati anche in Italia, torniamo sul tema con l’imprenditore di SOS Informatic, attivo a Lecce e Galatina, con oltre centomila riparazioni all’attivo.

Vespucci, partiamo da quello che Apple vende, prima di parlare di quello che potrebbe rompersi. Che cosa fa meglio questo iPhone?

«Mi permette di fare sul telefono alcune cose per cui di solito aspetterei di tornare al computer. Penso a chi riceve un preventivo mentre è fuori e deve rispondere tenendo il documento aperto accanto alla mail. Su 7,6 pollici le due app affiancate hanno un’utilità concreta. Poi lo richiudi e hai uno schermo da 5,4 pollici per le operazioni veloci. Se apro il Duo tre volte la settimana per mostrare a qualcuno come si piega, faccio fatica a giustificare 2.369 euro. Se lo apro più volte al giorno per lavorare, il discorso cambia.»

E che cosa si accetta in cambio?

«Lo si sente già in mano. Sono 254 grammi e, da chiuso, 11,3 millimetri di spessore. Poi c’è il software. Alcune applicazioni sfruttano bene lo spazio, altre nelle prime prove risultano ancora poco adattate. A chi entra in negozio per provarlo direi di aprire le due app che usa davvero per lavoro. È una prova più indicativa di qualunque dimostrazione preparata per il lancio.»

Veniamo ai numeri. Per lo schermo interno Apple stima 1.149 euro fuori garanzia. Il telefono ne costa 2.369. Che cosa deve capire il consumatore da quel rapporto?

«Che una singola riparazione può assorbire quasi metà di quanto ha speso per acquistarlo. Ma la prima domanda al banco è sempre la stessa: che cosa si è rotto? Sullo schermo interno ci sono due voci che il cliente può confondere. Una riguarda lo strato protettivo, per cui Apple stima 55 euro. L’altra riguarda il display pieghevole. Da fuori si potrebbe descrivere tutto come “schermo rovinato”. Sul preventivo, quella differenza vale 1.094 euro.»

Mi faccia capire come si arriva a quel preventivo. Le porto un Duo e le dico: «Si è rovinato lo schermo». Da dove comincia?

«Da quando è successo e da che cosa è cambiato. Se vedo un segno superficiale e immagine e tocco funzionano, verifico se il danno è limitato al rivestimento. Se invece il cliente riferisce una linea luminosa lungo la piega e dice che, da qualche giorno, il telefono oppone resistenza quando lo apre, la valutazione cambia. A quel punto vanno controllati sia il display sia il meccanismo di apertura. Eviterei di forzarlo e farei una diagnosi prima di parlare di sostituzione.»

È la cerniera il vero punto debole? E soprattutto, se cede, quanto costa?

«La cerniera è il componente su cui vorrei vedere i dati tra due o tre anni. Oggi possiamo parlare di come si ripara. Le procedure pubblicate per il Duo non prevedono una sostituzione autonoma della cerniera: un problema in quella zona può richiedere un intervento sul gruppo dello schermo interno. È questo che può far salire il conto. I 1.719 euro si riferiscono alla categoria “altri danni”. Attribuire quella cifra a qualsiasi guasto della cerniera sarebbe prematuro.»

Dopo il lancio alcuni proprietari hanno segnalato crepe sul display interno. Se lo schermo cede durante l’uso normale, chi paga?

«Prima si accerta la causa. Apple ha riferito di essere a conoscenza di un problema su un numero limitato di unità e ha invitato gli utenti interessati a rivolgersi all’assistenza per una sostituzione. Se il display cede durante un’apertura normale, partirei da lì. La tariffa di riparazione spiega quanto può costare un intervento fuori garanzia. Per il singolo telefono conta come viene classificato il danno dopo la verifica.»

Da novembre il pannello interno originale si trova a 579 euro. È la prova che in futuro si potrà riparare il Duo spendendo molto meno?

«È la prova che oggi si può acquistare il pannello separatamente dal gruppo completo. Questa è una buona notizia: se la diagnosi conferma che il resto è recuperabile, il tecnico ha un’opzione in più. Ma chi legge 579 euro deve sapere che sta guardando il prezzo del ricambio. Nel preventivo entrano anche la manodopera, l’attrezzatura e gli eventuali danni che emergono durante l’ispezione. Per capire se il mercato farà scendere i prezzi servirà vedere quanto resteranno disponibili i pezzi e quanti laboratori potranno eseguire bene l’intervento.»

Con questi numeri, AppleCare+ diventa parte del prezzo d’acquisto?

«Io farei il conto prima di decidere. Il piano biennale standard costa 359 euro. Se in quei due anni rompi lo schermo interno e il danno è coperto, aggiungi 99 euro di franchigia. In quello scenario hai speso 458 euro tra piano e intervento, contro una stima di 1.149 euro fuori garanzia. Se in quei due anni il telefono resta integro, hai pagato 359 euro per la copertura. Sono entrambi risultati da considerare quando scegli.»

Fra quattro anni un cliente torna con lo schermo interno rotto e un preventivo alto. Lei gli direbbe ancora di ripararlo?

«Gli chiederei quanto costa, in quel momento, un Duo ricondizionato in condizioni equivalenti. Poi guarderei il suo: come tiene la carica, come si apre, che condizioni ha il resto del telefono. Un intervento sulla batteria, che oggi Apple stima in 269 euro fuori garanzia, può avere senso su un dispositivo in ordine. Se invece il conto dello schermo si avvicina al prezzo di un altro esemplare funzionante, glielo farei vedere prima di fargli spendere quei soldi. Il confronto, quel giorno, si farà con il valore del telefono che ha in mano. I 2.369 euro spesi all’inizio saranno già storia.»