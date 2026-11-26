LECCE – Natale al Castello Carlo V di Lecce è fatto di storie da raccontare, di laboratori e giochi creativi e di avventure tutte da vivere. Dal 29 novembre al 3 gennaio 2027, sono in programma oltre un mese di attività per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni, con un appuntamento speciale da vivere insieme in famiglia con il game tour.

Inoltre il Royal Castle Camp raddoppia con due edizioni nel periodo delle feste. La prima, dal 4 al 7 dicembre, si svolgerà in occasione del festival “Femina – La mia voce è il mondo intero” a cura di Coro a Coro, che sarà ospitato al Castello Carlo V. La seconda torna il 28, 29 e 30 dicembre con una speciale “Christmas Edition”.

Nel dettaglio, il calendario natalizio si apre domenica 29 novembre con “24 scintille di gentilezza”, il laboratorio domenicale che si tiene, dalle 17 alle 19, dedicato all’Avvento e ai piccoli gesti di gentilezza.

Mercoledì 2 dicembre, ospite di Open Castle sarà, alle ore 18, Bruno Tognolini che presenterà il suo romanzo, “Monsterium. L’alba dei mostri” (Adriano Salani Editore). Un ragazzo di strada, uno studioso di mostri e una toelettatrice che sa parlare con i cani si ritrovano a Therantìri, un’isola abitata da sirene, chimere e sfingi. Lì incontrano Maria, una ragazzina a cui anche le creature più temibili danno ascolto. Arricchito dalle illustrazioni di Andrea Tarella, il romanzo dà nuova vita alle creature dei miti e ci invita a ripensare il nostro posto tra le altre specie.

Poeta e scrittore «per bambini e per i loro grandi», Bruno Tognolini ha ideato con Mela Cecchi La Melevisione e ha ricevuto due volte il Premio Andersen. A dialogare con lui sarà Viviana Vigneri, docente e presidente dell’associazione La Città Pensierosa – APS.

Dal 4 al 7 dicembre, la prima edizione di Royal Castle Camp prevede sei laboratori e una visita animata per esplorare il Castello, scoprire i giocattoli dei bambini romani, creare un erbario medievale, conoscere gli unguenti antichi, lavorare la cartapesta e incontrare le storie di Dioniso e Maria d’Enghien (il dettaglio del programma qui: https://fb.me/e/4UZhv8xR0).

Domenica 13 dicembre, dalle 17 alle 19, spazio al laboratorio “Piccoli sarti a corte”, dove con stoffe, fili, bottoni e feltro saranno realizzate a mano decorazioni natalizie, mentre domenica 20 dicembre, sempre dalle 17 alle 19, i piccoli partecipanti saranno chiamati a creare il loro personale presepe dando forma ai personaggi in porcellana fredda.

Domenica 27 dicembre sarà il momento del game tour “Operazione San Nicola”, una missione speciale, dalle 17 alle 19, alla scoperta di Babbo Natale da vivere giocando insieme a tutta la famiglia.

Dal 28 al 30 dicembre, il Castello ospiterà la versione natalizia del Royal Castle Camp, che ha debuttato quest’estate con tre mattinate – dalle 8.30 alle 13.30 – di attività ludiche a tema creativo, artistico e storico, per giocare, sperimentare e scoprire il passato.

A chiudere il calendario delle feste sarà il laboratorio dell’Epifania, domenica 3 gennaio, dalle 17 alle 19. Per l’intera programmazione, sono disponibili anche formule agevolate per chi sceglie di fare più appuntamenti insieme: con la fidelity card gratuita e personale, dopo 9 attività a pagamento la decima è in omaggio, mentre è possibile acquistare l’abbonamento ai 15 appuntamenti dell’intero calendario natalizio, dal 29 novembre al 3 gennaio (info prezzi e prenotazioni al 351 4941192, info@ilcastellodilecce.it).

Visitabile fino al 10 gennaio 2027 e allestita nei sotterranei del Castello Carlo V, prosegue la mostra “La materia dei sogni. Mondi e visioni dall’opera di Shakespeare”, un progetto originale interdisciplinare e internazionale, promosso da Castello Svevo di Bari – Direzione regionale Musei nazionali Puglia, a cura di Peter Bottazzi e Silvia Rigon, realizzato con la consulenza scientifica di Michael Dobson, direttore dello Shakespeare Institute, in cui teatro, arti visive, installazioni e ricerca storica si intrecciano in un percorso capace di “mettere in scena” l’opera del grande drammaturgo inglese attraverso tecnologie e linguaggi contemporanei in modo accessibile, inclusivo e innovativo.

L’esposizione si sviluppa attraverso sette grandi installazioni, ognuna concepita come una diversa porta d’accesso alla ricchezza dell’opera shakespeariana. Poesia, dialogo, monologo e canto diventano strumenti per restituire la complessità della produzione del drammaturgo in un ambiente multidisciplinare dove le sue parole tornano a risuonare in forme contemporanee.

L’obiettivo del progetto è trasformare la visita in un’esperienza emozionale ed emozionante ma anche didattica e formativa, nella quale rigore scientifico e creatività artistica si incontrano. (Info: https://www.ilcastellodilecce.it/la-materia-dei-sogni/).

Il Castello Carlo V è aperto al pubblico tutti i giorni salvo il lunedì con turni di visite guidate quotidiani alle 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00.

Si ricorda che, presentando il ticket d’ingresso dell’Anfiteatro romano di Piazza Sant’Oronzo, si ha diritto all’accesso al tour di visita del Castello Carlo V a 8 euro invece di 10.

Le info complete sulle visite, sulle mostre e sulle attività al Castello Carlo V sono sul sito www.ilcastellodilecce.it e i biglietti sono disponibili nella sezione “Orari e biglietti”. A questo link è possibile trovare tutti i canali sui quali seguire le attività del Castello Carlo V di Lecce: linktr.ee/carlovlecce.

Il progetto di partenariato speciale pubblico-privato “Open Castle” è un’associazione temporanea di imprese composta da The Monuments People SCS ETS, Consorzio Sale della Terra, Cooperativa Socioculturale SCS, che da ottobre 2025 – con il sostegno della Fondazione CON IL SUD e numerosi partner di progetto – affianca il Castello Svevo di Bari- Direzione regionale Musei nazionali Puglia nella gestione del Castello Carlo V.