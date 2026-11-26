I movimenti civici Futuro in Comune, Agenda Partecipata e Visione Comune annunciano la sottoscrizione di un protocollo d’intesa politico-programmatico finalizzato alla costruzione di un percorso civico unitario, aperto e partecipato per il futuro di Carmiano e Magliano.

L’iniziativa nasce dalla comune volontà di superare divisioni e personalismi, mettendo al centro il bene comune, le esigenze reali dei cittadini e la necessità di costruire un’alternativa amministrativa credibile, concreta e in netta discontinuità con le precedenti esperienze di governo locale.

Il primo passo sarà l’avvio di un tavolo programmatico condiviso, attraverso il quale individuare le priorità del territorio ed elaborare proposte concrete e realizzabili, valorizzando le competenze, le esperienze e il contributo della società civile.

Il percorso non nasce come un accordo chiuso, ma come una piattaforma aperta al confronto e alla partecipazione di movimenti civici e politici, associazioni e singoli cittadini che condividano i principi, le finalità e la prospettiva di cambiamento alla base dell’iniziativa.

Prima i programmi, poi i nomi. È questo uno dei principi fondamentali sanciti dall’intesa. La definizione degli indirizzi programmatici dovrà precedere qualsiasi discussione relativa ai ruoli istituzionali, alla composizione della lista e alla scelta del candidato sindaco, che dovrà essere espressione di un autentico rinnovamento politico e amministrativo e di una decisione collegiale e condivisa.

Particolare attenzione sarà riservata all’ascolto della cittadinanza attraverso tavoli tematici dedicati alle principali questioni amministrative: bilancio, urbanistica, politiche sociali, ambiente, sviluppo economico, cultura, sport e politiche giovanili.

Gli indirizzi programmatici, elaborati con il coinvolgimento dei cittadini, costituiranno la base del futuro programma elettorale e rappresenteranno un impegno politico concreto nei confronti dell’intera comunità.

I tre movimenti si impegnano a portare avanti questo percorso con spirito costruttivo, lealtà reciproca, responsabilità e trasparenza, condividendo con la cittadinanza gli sviluppi dell’iniziativa.

L’obiettivo è costruire un progetto che non nasca dalla semplice aggregazione di sigle o dalla ricerca di posizioni personali, ma dalla condivisione di idee, valori e responsabilità per il futuro di Carmiano e Magliano.

Un percorso comune, fondato sui contenuti, sulla partecipazione e sul rinnovamento.