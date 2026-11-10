“Giovani, salute e identità”, incontro della Fondazione Foresta agli Agostiniani

LECCE – <Giovani, salute e identità senza tabù – Quello che non si dice in classe> è il titolo dell’incontro con le scuole organizzato dalla Fondazione Foresta e dall’Università telematica Pegaso, con il patrocinio del Comune di Lecce, dell’Università del Salento, della Asl di Lecce, dell’Ordine dei medici chirurghi e degli Odontoiatri della provincia, che si terrà venerdì prossimo, 13 novembre, dalle ore 8.45 alle ore 13, nel complesso degli Agostiniani, in viale De Pietro, a Lecce. Sarà un’occasione di confronto con i giovani sui temi della salute, delle relazioni, dell’identità e delle prospettive per il futuro.

Nel corso dei lavori saranno presentati i risultati dell’indagine condotta dalla Fondazione Foresta su un campione di 1399 studenti prevalentemente di 18 e 19 anni, riguardante, tra l’altro, il desiderio di genitorialità e il contesto sociale.

L’incontro si aprirà alle 8.45 con i saluti istituzionali del sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone; del rettore di Unipegaso, Pierpaolo Limone; del direttore di Dipartimento, Anna di Pace; del dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, Mario Trifiletti; del titolare di Quarta Caffè (sponsor), Antonio Quarta.

Quindi, gli interventi di C. Foresta (Padova) su “Disagio giovanile”; D. Gianfrilli (Roma), su “Obesità e alimentazione”; P. Aliprandi (Padova), su “La sessualità nei giovani”; A. Garolla (Padova), su “Malattie sessualmente trasmesse”.

Nella seconda tavola rotonda interverranno F. Moscatelli (Napoli), su “Ruolo dell’attività motoria nella prevenzione e nel trattamento dell’obesità”; A. Di Nisio (Napoli) su “Doping e salute nei giovani”; M. Martin (Padova), su “Il fumo e i nuovi modi di fumare”; A. Gennaro (Napoli) su “La sessualità nelle differenti identità di genere”.