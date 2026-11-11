Ad Aradeo Mamma Sira promuove il convegno “L’accompagnamentodel minore: perché il disagio non diventi devianza”

ARADEO – Intercettare il disagio dei più giovani prima che si trasformi in marginalità, isolamento o devianza. È questo il cuore del convegno-dibattito “L’accompagnamento del minore: perché il disagio non diventi devianza”, promosso dall’Associazione Mamma Sira APS ETS e in programma giovedì 12 novembre 2026, alle ore 18:30, al Teatro Comunale Domenico Modugno di Aradeo.

L’incontro, dedicato alla prevenzione e alla tutela dei minori, si svolge in occasione del decimo anniversario della scomparsa di Sira Mangini, esempio di accoglienza, cura e accompagnamento, e gode del patrocinio del Comune di Aradeo, del Comune di Galatina e dell’Ambito Territoriale Sociale di Galatina.

L’iniziativa intende aprire uno spazio di riflessione su un tema di grande attualità e rilevanza sociale: il disagio minorile, le sue manifestazioni e, soprattutto, la necessità di riconoscerlo tempestivamente. Un fenomeno complesso, che richiede risposte condivise e che sarà affrontato da figure professionali e istituzionali diverse, chiamate a mettere a confronto punti di vista e competenze. Al centro del dibattito, il mondo della giustizia, dei servizi sociali, delle istituzioni e della comunità educante, con l’obiettivo di approfondire il valore dell’accompagnamento, dell’ascolto e della prevenzione. Tra i temi in agenda anche il rapporto tra adolescenti e intelligenza artificiale.

I lavori saranno introdotti da Emanuela Stifani, vicepresidente dell’Associazione Mamma Sira APS ETS. Seguiranno i saluti istituzionali di Giovanni Mauro, sindaco di Aradeo, e dell’europarlamentare Georgia Tramacere. A moderare l’incontro sarà l’avvocata Rita Perchiazzi, esperta in diritto minorile e consigliera dell’Ordine degli Avvocati di Lecce.

Interverranno il magistrato Maria Cristina Rizzo, già Procuratrice della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce; l’assistente sociale Daniela Mele, funzionario socio-assistenziale del Comune di Galatina e referente per l’Ambito Territoriale Sociale di Galatina; la pedagogista e scrittrice Annatonia Margiotta; don Dario Donateo, formatore presso il Pontificio Seminario Regionale Pugliese. La presenza di un sacerdote testimonia il valore che l’Associazione, di ispirazione cristiana, riconosce all’impegno educativo e sociale della Chiesa a favore dei ragazzi e dei giovani, nella convinzione che il dialogo e la collaborazione possano tradursi in ulteriori e significative occasioni di incontro e di crescita condivisa.

Il punto di partenza è chiaro: dietro ogni situazione di disagio c’è una storia che merita attenzione. Un comportamento problematico non può essere considerato soltanto qualcosa da correggere, ma deve diventare l’occasione per interrogarsi sui bisogni, sulle fragilità e sulle risorse del ragazzo, conoscendone la storia personale e familiare. Accompagnare un minore significa esserci: riconoscere i segnali di difficoltà, costruire relazioni significative e offrire opportunità concrete di crescita.

“Una comunità che educa è una comunità che non lascia indietro nessuno.”

Per questo l’iniziativa non si rivolge soltanto agli operatori del settore, ma anche alle famiglie, agli insegnanti, agli educatori, agli studenti e a quanti, a vario titolo, hanno a cuore il futuro delle nuove generazioni. La prevenzione, infatti, non può essere delegata esclusivamente alle istituzioni o agli specialisti: è una responsabilità collettiva, che nasce dalla capacità di creare legami, riconoscere i bisogni e intervenire insieme.

Ad Aradeo, l’Associazione Mamma Sira APS ETS, grazie alla disponibilità e all’impegno gratuito dei suoi animatori volontari, sostiene iniziative di inclusione sociale e promuove attività educative, ricreative e laboratoriali, iniziative teatrali, esperienze di condivisione e momenti di aggregazione, con l’obiettivo di favorire la socializzazione, la creatività, il rispetto reciproco e la partecipazione attiva. Il convegno rappresenta la naturale prosecuzione di questo percorso, portato avanti attraverso il volontariato e le attività sociali: trasformare l’attenzione verso gli altri in impegno concreto, costruire occasioni di incontro e contribuire a una comunità più solidale e inclusiva.

L’evento è accreditato ai fini della formazione professionale continua degli assistenti sociali della Puglia e degli avvocati di Lecce, con il riconoscimento dei relativi crediti formativi.