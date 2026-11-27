CORSANO – Prestigioso riconoscimento ottenuto dal Carnevale di Corsano e del Capo di Leuca, che entra ufficialmente a far parte dei Carnevali Storici d’Italia.

Un traguardo di straordinario valore che premia una tradizione fatta di passione, creatività, identità e impegno collettivo, capace da oltre quarant’anni di coinvolgere la comunità corsanese e di rappresentare una delle espressioni culturali più significative del Sud Salento.

Questo importante risultato è anche motivo di riconoscimento per il Comune di Corsano, per l’attenzione, la sensibilità istituzionale e l’impegno profuso nel sostenere e valorizzare una manifestazione che costituisce un patrimonio culturale e identitario dell’intera comunità.

Il Carnevale di Corsano è nato nel 1981 grazie all’iniziativa di tre storici carristi, Biagio Orlando (Nniccoli), Cesario Ratano e lo scomparso Biagio Bisanti. Furono loro a organizzare il primo “corso mascherato” con il carro “Dalle stelle alle stalle”, introducendo per la prima volta l’uso della cartapesta negli allestimenti dei carri allegorici nel Sud Salento. Nel corso dei decenni il Carnevale è cresciuto fino a diventare uno degli attrattori culturali invernali più seguiti in Puglia, seguito da decine di migliaia di visitatori. Oggi conta ben quattro scuole di carristi dove confluiscono le esperienze della seconda generazione di cartapestai e di centinaia di ragazze e ragazzi che si stanno formando per diventare i creatori della terza generazione.

«Un sentito ringraziamento – la soddisfazione espressa dal presidente della Pro Loco di Corsano Salvo Bleve – va, in particolare, a Gianfranco Riso e Luciana Biasco, per aver creduto insieme a noi in questo importante progetto e per aver contribuito, con passione e dedizione, alla ricostruzione e documentazione del Carnevale di Corsano e del Capo di Leuca sin dalle sue origini. Un percorso che, anno dopo anno, è cresciuto e si è arricchito, fino a meritare il titolo di “Carnevale Storico d’Italia”. Un riconoscimento – aggiunge – che appartiene a tutti i corsanesi, ai carristi, agli artigiani della cartapesta, ai volontari della Pro Loco Corsano e a quanti, nel corso degli anni, hanno contribuito con sacrificio, entusiasmo e creatività a mantenere viva e a far crescere questa straordinaria manifestazione. Viva il Carnevale di Corsano e del Capo di Leuca».