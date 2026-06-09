Rottura improvvisa e imprevedibile di una condotta idrica principale ubicata nella fascia costiera dell’abitato di Marina di Mancaversa

TAVIANO (Lecce) – A causa di una rottura improvvisa di un tronco idrico a servizio degli abitati delle marine di Taviano, Racale, Alliste e Ugento, i tecnici di Acquedotto Pugliese stanno eseguendo un delicato intervento di riparazione che proseguirà per tutta la giornata.
Per consentire l’esecuzione dei lavori di riparazione, è stato necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica nelle seguenti località:
– Vie Benedetto Brin e Principe Amedeo nell’abitato di Torre San Giovanni, frazione del Comune di Ugento;
– Marina di Mancaversa, frazione del Comune di Taviano;
– Marina di Torre Suda, frazione del Comune di Racale;
– Marina di Capilungo, frazione del Comune di Alliste;
– Marina di Posto Rosso, frazione del Comune di Alliste;
– Marina di Torre Sinfonò, frazione del Comune di Alliste.
I disagi potrebbero essere avvertiti soprattutto negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.
I tecnici di Acquedotto Pugliese lavoreranno ininterrottamente fino al ripristino del regolare servizio, che dovrebbe avvenire presumibilmente entro le ore 17:00 della serata odierna.
Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.
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