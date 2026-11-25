LECCE – Quattro appuntamenti domenicali per le più piccole e i più piccoli. Da Nasca il Teatro, in via Siracusa 28 a Lecce, prende il via la sezione della stagione “Unica – #sulatesta” dedicata a ragazze e ragazzi. Alle 18:00 (ingresso gratuito), si alterneranno spettacoli che raccontano il desiderio di libertà, il potere delle parole di dare vita alle storie, la guerra vista attraverso gli occhi di un ragazzo e il rispetto per l’ambiente.

Correre via per trovare la propria strada, sul confine tra l’amore per l’altro e l’amore per sé. Domenica 29 novembre il primo appuntamento è con “Corri, Dafne!” di Factory Compagnia Transadriatica e Tessuto Corporeo (dagli 8 anni). Tratto dalle “Metamorfosi” di Ovidio, lo spettacolo è scritto e interpretato da Ilaria Carlucci, con la regia e il disegno luci di Alberto Cacopardi, la consulenza artistica di Tonio De Nitto e i costumi di Lilian Indraccolo. Nata dal fango sulla riva di un fiume, Dafne esplora il bosco, curiosa e libera, finché le frecce di Cupido fanno incontrare il suo destino con quello di Apollo. Il dio si innamora e il desiderio lo acceca, mentre la ninfa vede il proprio mondo trasformarsi e comincia a correre. Il mito diventa così un racconto sullo smarrimento, sulla libertà di scegliere e sul rispetto dei desideri altrui.

Domenica 13 dicembre, Roberto Anglisani presenterà “Topo Federico racconta”, la storia di un topino che raccoglie parole e le trasforma in racconti (dai 5 anni). Domenica 21 febbraio, Giuseppe Semeraro di Principio Attivo Teatro con “Mio nonno e il mulo” racconterà la guerra attraverso le vicende di un ragazzo e del suo animale, entrambi mandati al fronte (dagli 8 anni). Domenica 18 aprile, infine, con “Bertuccia e i signori del fango”, Fabrizio Pugliese di URA Teatro porterà in scena un burattino che si mette a indagare sulle acque inquinate del suo paese (dai 6 anni).

LA STAGIONE

Diretta da Ippolito Chiarello e Barbara Toma, organizzata in sinergia con numerose realtà del territorio, con il supporto delle socie e dei soci, il contributo del Comune di Lecce e della Fondazione AMI – Alta Mane Italia, e grazie ai fondi dell’Otto per Mille Valdese, la quinta stagione dello spazio sociale e culturale proporrà fino al 30 maggio un ampio programma di laboratori, teatro, danza, arte, cinema, il contest per residenze artistiche Solitariə, spettacoli per ragazze e ragazzi e molte altre attività dedicate alle famiglie. #sulatesta è un invito a interrompere per un momento lo scrolling, alzare lo sguardo e osservare ciò che accade intorno a noi.

NASCA – IL TEATRO

Dal 2022 il viaggio nomade in giro per il mondo di Ippolito Chiarello e della sua compagnia Nasca Teatri di Terra, ha trovato una vera casa in via Siracusa 28 nella Zona 167/B del Quartiere Stadio di Lecce. Nasca è, infatti, una delle associazioni alle quali, grazie alla collaborazione con il Comune di Lecce, è stato assegnato un immobile al piano terra dei condomini di edilizia residenziale pubblica Arca Sud nella Zona 167/B del capoluogo salentino.