Natale e 25 anni di Mondi Sommersi: la promo Funko Pop per le feste e il venticinquennale

LECCE – Con l’approssimarsi delle festività natalizie, la fumetteria leccese Mondi Sommersi celebra un traguardo storico: i suoi primi 25 anni di attività. Per festeggiare il venticinquennale insieme alla propria community e offrire un’idea regalo originale per il Natale, lo store lancia un’iniziativa promozionale sulle celebri vinyl figure Funko Pop.

La promozione prevede l’acquisto del singolo Funko Pop al prezzo speciale di 15 euro, con una super offerta irresistibile: prendere 3 Funko Pop costerà soltanto 40 euro!

La selezione disponibile in negozio copre un ampio panorama di passioni e collezionismo, dai grandi protagonisti dei franchise dei supereroi Marvel e DC Comics ai volti più iconici dei personaggi dei manga e anime giapponesi, passando per le leggende della musica e i cantanti pop e rock, fino ai personaggi di culto delle serie TV e streaming più seguite.

L’iniziativa rientra nel programma per i 25 anni di Mondi Sommersi ed è valida presso il punto vendita di Lecce fino ad esaurimento scorte. Per maggiori dettagli e per verificare la disponibilità dei pezzi, è possibile recarsi in fumetteria oppure seguire i canali social ufficiali su YouTube, Instagram, TikTok e Facebook cercando “Max & Baka Mondi Sommersi”.