UGENTO – Due impianti a ridosso della discarica di Burgesi e un terzo a circa 800 metri, nello stesso bacino idrogeologico. È sulla vicinanza dei tre interventi al sito di Ugento e sui loro possibili effetti complessivi che l’associazione Comitato “No Burgesi” chiede alle istituzioni di pronunciarsi. Con una segnalazione tecnica firmata dal presidente Antonio Nuzzo, il comitato ha trasmesso le proprie osservazioni ai Comuni di Ugento e Presicce-Acquarica, alla Provincia e alla Prefettura di Lecce, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco e ad Arpa Puglia. La nota è stata inviata per conoscenza anche al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. La richiesta è di acquisire le osservazioni nei rispettivi procedimenti e respingere le istanze autorizzative.

I due progetti che ricadono nel territorio di Ugento occuperebbero da soli circa 101 ettari. Il primo, da 18,125 MWp, prevede un impianto su circa 27 ettari con un sistema di accumulo a batterie al litio (BESS). L’area confina con il perimetro nord-occidentale della discarica e il progetto è in attesa del procedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) presso la Provincia di Lecce. Il secondo, da circa 60 MW, interessa circa 74 ettari lungo i lati orientale e meridionale del complesso, dal confine della discarica fino a circa un chilometro di distanza. È sottoposto a valutazione di impatto ambientale nazionale presso il Ministero. A questi si aggiunge l’impianto da 4,94 MW previsto a Presicce-Acquarica, circa 800 metri a sud-est della discarica, oggetto di una procedura abilitativa semplificata (PAS) e della delibera di giunta comunale n. 188 del 2026.

Il comitato contesta il richiamo alla qualifica di “area idonea” da parte dei proponenti dei due impianti di Ugento. Secondo l’associazione, la disposizione invocata, contenuta nell’articolo 11-bis del decreto legislativo 190 del 2024, riguarda discariche o lotti chiusi e ripristinati. A Burgesi, sostiene il comitato, il complesso di circa nove ettari che comprende i lotti storici, le aree di servizio e l’impianto di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti è ancora privo di una bonifica definitiva e di una gestione post-operativa trentennale attiva. La segnalazione richiama anche il Codice dell’ambiente e chiede di verificare se le opere previste possano interferire con la bonifica, la messa in sicurezza e il monitoraggio del sito.

A sostegno delle proprie osservazioni, l’associazione cita i pareri negativi espressi nell’ottobre 2026, durante il procedimento per l’ampliamento della discarica, dal Comitato tecnico per la valutazione di impatto ambientale e dall’autorità competente per l’autorizzazione integrata ambientale. Secondo quanto riportato nella nota, in quella sede erano emerse la saturazione ambientale dell’area, la vulnerabilità dei terreni e la fragilità della falda carsica. Il comitato chiede che questi elementi siano considerati anche nella valutazione degli impianti, che comporterebbero l’infissione di migliaia di pali, scavi per i cavidotti interrati e la realizzazione di cabine e recinzioni a poca distanza dal corpo dei rifiuti.

Una delle verifiche richieste ad Arpa Puglia riguarda l’accesso ai pozzi utilizzati per controllare le acque sotterranee. Secondo la lettura della cartografia ufficiale fatta dall’associazione, le aree dei due progetti di Ugento comprenderebbero o lambirebbero diversi punti di campionamento della rete piezometrica, il cui monitoraggio è affidato al CNR-IRSA nell’ambito del piano straordinario 2026-2028. Il timore è che i cantieri e le recinzioni possano ostacolare sia l’accesso ai punti esistenti sia la realizzazione e l’utilizzo dei nuovi pozzi spia programmati. Ad Arpa viene chiesto di verificare anche la compatibilità delle opere con la tutela della falda e con il piano di caratterizzazione e bonifica.

Sul fronte degli incendi, il comitato richiama il rogo del 1° novembre e segnala che, negli studi esaminati, mancherebbe una valutazione complessiva del rischio di propagazione tra discarica e impianti. La nota richiama la presenza di biogas e rifiuti non stabilizzati, la possibile ricaduta di ceneri e fuliggine sui moduli e l’eventualità di un guasto termico delle batterie previste nell’impianto da 18,125 MWp. Ai Vigili del fuoco viene chiesto di esprimersi anche sull’accessibilità dei mezzi di soccorso, perché recinzioni, varchi chiusi e nuove strutture potrebbero, secondo l’associazione, limitare le manovre lungo le fasce tagliafuoco e le vie di servizio.

Alla Prefettura il comitato sollecita una valutazione sull’opportunità di coordinare gli enti coinvolti. Ai sindaci di Ugento e Presicce-Acquarica chiede invece di rappresentare formalmente, nelle sedi in cui si deciderà sui progetti, i rischi ambientali e sanitari segnalati e di adottare gli atti ritenuti necessari a tutela della salute pubblica. L’associazione si è riservata di depositare ulteriori memorie tecniche e documentazione cartografica.