LECCE – Un cedro del Libano è stato messo a dimora all’Orto Botanico del Salento, a Lecce, sabato 21 novembre, in occasione della Giornata nazionale degli alberi. A donarlo è stato il Lions Club Lecce-Nociglia “Giacinto Urso”, che ha scelto una specie dalla lunga storia per lasciare alle generazioni future un simbolo di pace. Alla piantumazione hanno partecipato i soci del club, i responsabili dell’Orto e numerosi visitatori, tra cui molti bambini. La ricorrenza affonda le radici nella Festa degli alberi, promossa nel Regno d’Italia dal ministro della Pubblica istruzione Guido Baccelli con una circolare del 27 giugno 1899. L’iniziativa faceva parte di un programma di rilancio dell’agricoltura. In un periodo segnato dalla crescente industrializzazione, Baccelli attribuiva al lavoro nei campi un ruolo importante per la coesione sociale e invitava a trasmetterne il valore ai più giovani. “Torniamo al lavoro! Innamoriamo dei campi le generazioni novelle!”, era il suo motto.

Originario del Mediterraneo orientale, il cedro del Libano è un sempreverde che può superare i quaranta metri di altezza. Con il passare degli anni, i suoi rami si dispongono a formare la caratteristica chioma a candelabro. Ad aprire la giornata, accanto al professor Gian Pietro Di Sansebastiano dell’Università del Salento, è stato Fabio Ippolito, responsabile tecnico-scientifico dell’Orto, che ha raccontato la storia della pianta e il suo legame con le civiltà del Mediterraneo. “Il cedro del Libano è un albero sacro e simbolico, legato all’immortalità. Alcuni esemplari superano i mille anni di vita e, in alcuni casi, anche i duemila. Già dal secondo millennio avanti Cristo i Fenici ne utilizzavano il legno per costruire le imbarcazioni con cui solcavano il Mediterraneo”. Ippolito ha ricordato anche l’uso che ne facevano gli antichi Egizi. “Importavano il legno del cedro del Libano per realizzare sarcofagi pregiati, grazie alla sua resistenza, al suo profumo e al valore simbolico che gli attribuivano, legato al mito di Osiride”. La piantumazione è stata anche un’occasione per ripercorrere i vent’anni dell’Orto Botanico del Salento. Nato nel 2006, il progetto ha trasformato circa quindici ettari, visibili dalla tangenziale e un tempo segnati da rifiuti e pascoli degradati, in un’area che custodisce la biodiversità salentina e offre alla fauna selvatica un luogo di rifugio e di sosta. Alla sua nascita e alla sua crescita hanno contribuito il Comune di Lecce, l’Università del Salento, l’ISPE (Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa), la Fondazione per la gestione dell’Orto Botanico Universitario e diversi benefattori, anche attraverso lasciti. Il recupero dell’area è proseguito grazie al lavoro di chi, negli anni, l’ha curata, protetta e ampliata.

Nel corso della visita, Ippolito ha accompagnato gli ospiti lungo i sentieri dell’Orto, illustrando le caratteristiche delle diverse aree. Si incontrano oltre 250 specie vegetali spontanee e diverse varietà di querce, soprattutto sughere. In maggio, ha spiegato, un piccolo rilievo si copre delle spighe dorate del lino delle fate piumoso. Il percorso attraversa ambienti naturali e paesaggi agricoli e comprende il Giardino sensoriale “Helen Keller”, voluto dai Lions salentini. “Piantare un cedro del Libano oggi è stato un gesto semplice e potente: lasciare che la natura custodisca memoria, bellezza e pace per le generazioni che verranno domani e per il prossimo millennio”, ha dichiarato Luana Nutricato, presidente del Lions Club Lecce-Nociglia “Giacinto Urso”. Alla messa a dimora hanno preso parte anche il secondo governatore distrettuale Antonio Di Stefano e i soci fondatori Carmelo Perrone, tra i promotori del Giardino sensoriale, Anna Maria Riccio, Piera Quaroni, Rosanna Calcagnile, Paola Filieri, Marcello Franco, Aldo Urso e Gianfranco Delle Rose.