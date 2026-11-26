LECCE – Quindici minuti gratis per una commissione veloce, un secondo pass gratuito per i residenti delle nuove zone con sosta tariffata e un abbonamento che combina autobus e parcheggio. Il centrodestra prova così ad attutire l’impatto delle nuove strisce blu, mentre chi arriva ogni giorno dalla provincia per lavorare o prendere il treno resta senza un’agevolazione specifica. Domani, venerdì 27 novembre, il Consiglio comunale di Lecce si riunirà alle 11 a Palazzo Carafa con due mozioni sulla sosta. Quella del centrodestra, che ha come primo firmatario il capogruppo di Fratelli d’Italia Andrea Pasquino, impegna l’amministrazione a introdurre i correttivi. Il centrosinistra chiede invece di sospendere l’estensione dei parcheggi a pagamento e vuole che ogni consigliere della maggioranza si assuma in aula la responsabilità della scelta.

Alla seduta il centrodestra arriva dopo un preconsiglio fatto questo pomeriggio per coordinare gli interventi. Ma c’è stato anche un vertice di domenica 22 novembre in sala giunta che è servito a coordinare i gruppi e a trovare un accordo tra le proposte di Fratelli d’Italia e quelle dell’area di Grande Lecce, vicina al senatore Roberto Marti. Lunedì mattina, nella stanza del capo di gabinetto Angelo Tondo, tutti e 19 i consiglieri di maggioranza hanno firmato il testo alla presenza della sindaca Adriana Poli Bortone. Raccolte le firme, la riunione prevista per il pomeriggio è saltata. Dal compromesso è uscita la proposta di partire soltanto da due aree già servite dai parcheggi di interscambio: non si può fare, troppo oneroso. La sindaca ha tenuto fermo l’11 gennaio 2027 per l’avvio del nuovo assetto tariffario. Nelle strade finora gratuite il pagamento scatterà quando saranno pronti cartelli e parcometri e dopo la comunicazione ai cittadini.

Il correttivo più favorevole ai residenti riguarda la seconda auto. La mozione prevede fino a due abbonamenti annuali gratuiti per nucleo familiare, validi nella zona di residenza, nelle aree verdi e blu e nella zona arancione Z14, con il solo costo di emissione. Per la terza auto l’abbonamento ordinario scenderebbe da 190 a 140 euro l’anno, con un’ulteriore riduzione a 70 euro nelle zone verdi. Il doppio pass gratuito, dunque, riguarda le famiglie che abitano nei settori individuati. Per la spesa veloce e le commissioni è previsto un quarto d’ora gratuito fino a due volte al giorno nelle fasce stabilite. La gratuità sarà associata alla targa e si attiverà con i nuovi parcometri o tramite le app abilitate. Il quarto d’ora era già emerso dal confronto di ottobre con le associazioni di categoria, che aveva portato anche alla proposta di rimodulare gli orari nelle zone arancioni, verdi e blu, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 22.

Per chi lavora, il pacchetto prevede un abbonamento integrato da 40 euro al mese, di cui 30 per l’autobus urbano e 10 per parcheggiare nelle zone verdi, dove la tariffa oraria è fissata a 80 centesimi. Un secondo abbonamento, da 30 euro mensili, coprirebbe la sola sosta pomeridiana nelle aree individuate, dal lunedì al venerdì tra le 16 e le 21, con l’obiettivo di venire incontro soprattutto ai turnisti. L’intesa contempla inoltre tariffe agevolate sui bus per artigiani, commercianti e studi professionali. I cinque parcheggi di interscambio indicati sono in via Almirante, via Penna, via Vecchia Carmiano, via Cicolella e nei pressi della stazione. Sul versante sociale, la mozione propone la sosta gratuita per i caregiver professionali nelle zone verdi e blu, nell’area di residenza della persona assistita e per il periodo di cura documentato. Per i nuclei composti soltanto da ultrasettantacinquenni, comprese le persone sole, si potrà chiedere un’ora gratuita al giorno per un familiare o per chi presta assistenza abituale. È previsto anche almeno uno stallo rosa ogni cento posti a pagamento.

Il punto scoperto rimane la mobilità di chi viene da fuori. I lavoratori della provincia potranno usare le formule generali, se compatibili con la destinazione e con il turno, mentre il testo arriva in aula senza un pass riservato a chi raggiunge Lecce per lavoro e senza una tariffa per i pendolari ferroviari o per gli universitari. Il Comitato Pendolari Pugliesi ha invitato la sindaca e l’assessore alla Mobilità Giancarlo Capoccia a provare il tragitto dal parcheggio del Vito Fazzi alla stazione prima dei treni delle cinque del mattino. Per chi oggi lascia l’auto vicino ai binari, osserva il comitato, l’interscambio può significare fra 30 e 40 euro al mese in più e un altro tratto da percorrere, con orari da far coincidere. Marco De Matteis, consigliere di Lecce Domani, ha contestato la compatibilità delle linee R11 e R8 con le partenze ferroviarie. Ha indicato come possibile alternativa la M1 dal Foro Boario, con partenza alle 5.50, che lascerebbe comunque scoperto chi deve prendere un treno prima di quell’ora.

De Matteis ha rilanciato la polemica su Facebook partendo dalle preoccupazioni dei negozianti. “Allontaniamo le persone dal centro, andranno tutti nei centri commerciali!”, scrive, riassumendo il loro grido d’allarme. “A questo grido d’allarme dei commercianti, l’amministrazione dell’ascolto e delle soluzioni improbabili risponde mettendo le strisce blu anche nei centri commerciali. Ormai le strisce blu spuntano come i funghi… ah no. Che fenomeni”. Il riferimento più concreto è via Cicolella. Qui Eurospin Puglia e Sis Immobiliare contestano gli stalli che, secondo le società, ricadrebbero su aree private utilizzate dai clienti del supermercato e dagli utenti del Provveditorato. Sui 215 posti a pagamento previsti lungo la via si è mossa anche la Provincia di Lecce, che ha annunciato il ricorso al Tar per gli stalli vicini a immobili dell’ente. La contestazione si aggiunge al ricorso collettivo presentato da una cinquantina di residenti.

La mappa dell’allargamento va dall’area della stazione e dal rione Ferrovia al quartiere Leuca, dai Salesiani a porzioni di Santa Rosa, fino a San Pio e all’asse di via Taranto. Il piano interessa anche parti del comparto Ariosto-Mazzini e porta San Lazzaro nella zona blu, dove la sosta sarà tariffata anche il pomeriggio, finora gratuito. Il perimetro amministrativo approvato dal Comune si spinge lungo altre direttrici, da via San Cesario, via Lequile e via Monteroni a via Vecchia Surbo, viale Giovanni Paolo II, via Merine, via del Mare e viale della Libertà. L’inclusione nel perimetro consente di regolamentare la sosta. Per sapere quali tratti e quali posti saranno effettivamente a pagamento fanno fede i provvedimenti attuativi e la segnaletica.

Sull’asfalto il piano è già visibile. L’ordinanza firmata dal comandante Donato Zacheo autorizza la 2M Segnaletica e Sicurezza Stradale a intervenire dal 12 ottobre al 28 febbraio, tra le 7 e le 15.30. Il bollettino della Polizia locale indicava, fino al 28 novembre, interventi di rifacimento della segnaletica a San Pio, nella zona del cimitero e attorno al Tribunale. Proprio vicino al cimitero, le fotografie mostrano una configurazione degli stalli modificata in giornata con l’inserimento di quattro posti per moto. Per gli automobilisti, la Polizia locale ha chiarito che sulle strisce appena dipinte si continuerà a parcheggiare gratuitamente fino all’installazione della segnaletica verticale e dei parcometri, con un avviso prima dell’attivazione.

È sui numeri e sui tempi che si misura la distanza fra i due piani. La revisione avviata dalla giunta di Carlo Salvemini prevedeva già aumenti, fasce di pagamento più ampie, l’estensione a domeniche e festivi in più zone e, nel tempo, l’arrivo delle strisce blu oltre la circonvallazione. Per il triennio 2026-2028 gli atti indicavano 6.593 stalli. Secondo la ricostruzione dell’ex sindaco, l’espansione più consistente sarebbe partita dal 2029 per arrivare gradualmente a circa 9.800 posti nel 2032, accompagnata da parcheggi di interscambio e da circa 900mila chilometri annui aggiuntivi per gli autobus urbani. Negli atti del piano Poli Bortone il dato progettuale arriva a 13.274 stalli, a fronte dei 6.763 censiti nel 2025. La sindaca ha prospettato una riduzione nell’ordine di un migliaio di posti dopo le verifiche con SGM, che devono tenere conto di passi carrabili, fermate dei bus, attraversamenti, spazi per disabili e aree di carico e scarico. Lecce Città Pubblica chiede che la riduzione sia formalizzata e osserva che anche con mille posti in meno il totale arriverebbe a 12.274, ossia 5.511 in più rispetto al 2025.

Sul prezzo del singolo posto, la giunta Poli Bortone ha attenuato gli aumenti programmati da Salvemini. Nelle aree centrali a tariffa progressiva, il vecchio piano arrivava a 2 euro per la prima ora, 2,50 per la seconda e 3 euro all’ora dalla terza. Il nuovo fissa rispettivamente 1,80, 2,20 e 2,50 euro. Tre ore, dove si applica la progressione, costerebbero quindi 6,50 euro contro i 7,50 previsti dal piano precedente. Ma il confronto con il prezzo pagato oggi racconta anche l’altra metà della storia. Nel centro storico la tariffa di partenza sale da 1,50 a 1,80 euro e nella zona commerciale di piazza Mazzini da 1,30 a 1,80. Nella zona blu si passa da 1,10 a 1,60 euro, nelle fasce meno costose da 60 a 80 centesimi, a fronte rispettivamente di 1,70 e 1,20 euro nello schema Salvemini. Dove oggi le strisce sono bianche, la differenza per chi parcheggia ogni giorno è l’introduzione di una spesa prima assente.

La mobilità era già stata uno dei fronti più combattuti della campagna elettorale del 2024, persa da Salvemini. La revisione della sosta e le contestazioni per le carreggiate ristrette e i parcheggi persi lungo alcuni tracciati ciclabili avevano dato argomenti al centrodestra. I quasi 47 chilometri di piste ciclabili richiamati nel dibattito corrispondono al totale delle infrastrutture ciclabili censite dal Comune a fine 2024, circa 32 in area urbana e 15 fuori città. Ora il rischio politico ricade su chi governa. Tenere fermo l’11 gennaio significa affrontare il contraccolpo a circa due anni e mezzo dalla fine del mandato, con il tempo per misurare la risposta dei quartieri e il funzionamento dei correttivi. La verifica più immediata sarà quella di chi deve lasciare l’auto per un intero turno o trovare un posto prima del primo treno. Il quarto d’ora gratuito può aiutare il commercio di prossimità e il secondo pass può alleggerire il bilancio di una famiglia residente. Basteranno a placare il malumore di chi da gennaio dovrà mettere in conto anche il parcheggio per andare a lavorare o per altre commissioni e riunioni?