Nasce a Lecce uno spazio di coprogettazione politica in cui studenti, professionisti, cittadini attivi possano incontrarsi in modo orizzontale per contribuire alla crescita della città e del Paese.

È Vita comune, il nuovo progetto nato per costruire un ecosistema di talenti, idee e visioni a partire dalle giovani generazioni.

Vita comune si presenta alla città sabato 28 novembre alle 17.30 presso la Mediateca delle Officine Cantelmo (via Corte dei Mesagnesi 30).

Ospite speciale dell’incontro sarà Giovanni Salvi, procuratore generale emerito della Corte di Cassazione. Salvi sarà invitato a guidare un confronto pubblico con protagonisti giovani cittadini, studenti e lavoratori.

Ascoltare i giovani per ricostruire un patto generazionale: è questo l’obiettivo di Vita comune.

«Se l’Italia vuole avere un futuro credibile e rimettere in asse il patto tra generazioni è ai giovani che occorre dare risposte – spiegano i promotori del progetto – qualsiasi programma politico, sociale, che guarda al futuro può prescindere dalla ricostruzione di questo patto».