Il sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, ha accolto, questa mattina, a Palazzo di Città, l’ambasciatrice del Burkina Faso in Italia, Cyrille Ganou-Badolo. Insieme, in un incontro all’insegna della cordialità, si sono confrontate sulle occasioni di dialogo culturale, economico, politico e di sviluppo, concordando la possibilità di un prossimo gemellaggio tra Lecce ed una città del Burkina Faso che possa consolidare il legame di affinità tra le due comunità.

L’ambasciatrice è stata accompagnata da Antonio Di Stefano, secondo vice governatore Distretto Lions 108 AB; Giuseppina Greco, coordinatrice Distretto 108 AB Puglia; rappresentanti di Ciheam Bari.

Subito dopo, l’ambasciatrice Cyrille Ganou-Badolo, con la sua delegazione, si è spostata a Palazzo Adorno, per un altro incontro istituzionale con la Provincia, e, subito dopo, in Prefettura.