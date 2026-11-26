FIRENZE – Una scia di sangue torna a legare la cronaca nera all’autostrada A1, esattamente all’altezza del viadotto di Barberino del Mugello. Oggi, 26 novembre, la 24enne Ionela Miruna Garneata è stata uccisa nella sua casa di Ponte Buggianese (Pistoia) dal compagno venticinquenne, Andrea Nardini. Subito dopo il delitto, l’uomo ha raggiunto in auto quel cavalcavia dell’Appennino, ha incendiato la vettura e si è lanciato nel vuoto.

Quel ponte è lo stesso da cui, lo scorso 3 settembre, fu gettata Lorena Isceri, 45enne originaria di Squinzano (Lecce), uccisa dall’ex compagno. Una coincidenza drammatica che arriva a meno di quarantotto ore dall’inaugurazione di due panchine rosse nelle aree di servizio vicine, installate da Autostrade per l’Italia insieme alla famiglia della vittima per promuovere la denuncia contro la violenza sulle donne.

La notizia ha scosso i genitori di Lorena. Il padre, Franco Isceri, ha espresso tutto il suo sgomento ipotizzando un inquietante effetto emulazione dietro la scelta del venticinquenne, avvenuta proprio nei giorni in cui si tornava a parlare di quel tratto autostradale. Mentre proseguono le indagini sul femminicidio di Pistoia, resta l’amarezza di un luogo simbolico di memoria violato da una nuova, identica tragedia.