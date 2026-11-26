COPERTINO (Lecce) – Oltre 60 grammi di marijuana, quasi 50 di hashish, 11 di cocaina e una cinquantina di pastiglie presumibilmente di ecstasy. Sequestrati anche un bilancino, materiale per confezionare le dosi e un dissuasore elettrico perfettamente funzionante. È quanto hanno trovato i carabinieri durante una perquisizione a Copertino, che ha portato all’arresto di un 21enne, già noto alle forze dell’ordine. Si tratta di Riccardo Federico Delfini.
Il controllo è scattato durante la notte, quando i militari della Tenenza di Copertino, supportati dal personale della Cio, hanno fermato il giovane alla guida di una piccola utilitaria. Il suo atteggiamento ha insospettito i carabinieri, che hanno deciso di procedere con una perquisizione personale e del veicolo, al cui interno sono stati trovati marijuana e hashish.
I controlli sono stati quindi estesi all’abitazione in uso al 21enne, dove sono stati scoperti la cocaina, le pastiglie, il bilancino e il materiale per il confezionamento, oltre che un dissuasore a impulsi elettrici.
Al termine delle operazioni il giovane è stato arrestato con l’ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e trasferito nel carcere di Lecce, su disposizione del pubblico ministero di turno.
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