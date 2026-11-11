Lecce, lo scheletro di cemento che esaspera il quartiere: “Il degrado peggiora”. Interrogazione di Rotundo

LECCE – La rete arancione del cantiere è finita a terra, inghiottita dalle erbacce. Dietro, uno scheletro di cemento mostra stanze vuote, mattoni scoperti e aperture senza infissi. Il tempo sembra essersi fermato tra quei pilastri, mentre tutt’intorno il quartiere continua a vivere: le auto passano lungo viale Rossini, le finestre dei palazzi abitati affacciano sull’incompiuta, i pedoni camminano accanto a una recinzione che in più punti appare piegata e sconnessa. All’angolo con via Enzo Sozzo, il cantiere abbandonato è diventato una presenza con cui i residenti devono fare i conti ogni giorno. Le fotografie documentano la desolazione dell’immobile: vegetazione cresciuta a ridosso della struttura, protezioni provvisorie sui bordi dei piani, scritte sui muri, materiali sparsi e lembi di rete adagiati lungo il margine del marciapiede. Un edificio rimasto a metà, con grandi ambienti aperti e una delimitazione esterna visibilmente deteriorata.



Ora la vicenda torna sul tavolo del Comune con un’interrogazione a risposta scritta di Antonio Rotundo, consigliere del Pd e presidente della commissione Controllo XI, che sollecita l’assessore e il dirigente del settore Urbanistica a chiarire quali iniziative siano state assunte e quali interventi intendano disporre. Alle spalle dell’iniziativa c’è una lunga sequenza di richieste. La documentazione fornita ricostruisce segnalazioni che risalgono almeno al 24 luglio 2025, quando un gruppo di residenti si era rivolto alla polizia municipale, agli uffici Lavori pubblici e Pubblica incolumità e al sindaco. Nella lettera venivano denunciati lo stato di abbandono dell’immobile, la mancanza di sbarramenti adeguati a impedirne l’ingresso e condizioni ritenute pericolose per il vicinato. I firmatari segnalavano accessi di estranei e una presenza di animali che, secondo il loro racconto, finivano per raggiungere anche le abitazioni adiacenti. Un successivo sollecito, datato 19 settembre 2025 e indirizzato al Comune e alla Prefettura, ribadiva il disagio e riferiva di tentativi senza esito di ottenere un appuntamento con gli uffici comunali. Un’ulteriore comunicazione del 19 gennaio 2026, inviata anche all’Asl e al Dipartimento di prevenzione, tornava sulla situazione, aggiungendo la segnalazione di un varco nella recinzione sul lato della circonvallazione, vicino alla pensilina della fermata degli autobus. Attraverso quell’apertura, secondo quanto riportato nella comunicazione, sarebbe stato possibile entrare nel fabbricato e bivaccare. Sono denunce dei cittadini, da verificare nei loro singoli aspetti, che restituiscono però la persistenza delle preoccupazioni nel quartiere. Altri documenti fotografati allargano l’attenzione alle aree incolte tra via Enzo Sozzo e l’istituto scolastico Enrico Fermi, in prossimità anche di via De Candia, e a un’ulteriore zona alle spalle della scuola. In una richiesta rivolta al settore Ambiente, Igiene e Sanità del Comune vengono segnalati nidi o tane di ratti, escrementi e altre tracce di una possibile infestazione. La richiesta comprende un sopralluogo tecnico e sanitario, la rimozione di rifiuti, materiali e vegetazione che possano favorire la proliferazione degli infestanti, la pulizia e la bonifica dell’area, la sanificazione ove necessaria e una derattizzazione professionale, con individuazione e trattamento delle tane e dei punti di accesso dei roditori.



Vengono inoltre sollecitate, se necessarie, deblattizzazione e disinfestazione, insieme alla comunicazione degli esiti dei controlli e degli interventi programmati. Nella stessa segnalazione si chiede un riscontro formale entro cinque giorni dal ricevimento e si prospetta, in assenza di risposte o interventi, il ricorso alle sedi amministrative e giudiziarie competenti. È su questo quadro che si innesta l’interrogazione di Rotundo, riportata integralmente nei suoi contenuti, con la sola sistemazione dei periodi: “All’assessore all’Urbanistica e al dirigente del settore Urbanistica. Interrogazione a risposta scritta, ai sensi dell’articolo 53 del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale. Il sottoscritto consigliere comunale, premesso che con interrogazione prot. 206100/2026 ha provveduto a segnalare, per gli aspetti di competenza, all’ufficio Ambiente lo stato di degrado del cantiere dismesso nell’immobile a ridosso di viale Rossini, angolo via Enzo Sozzo; che la situazione dell’area è già stata oggetto di accertamento da parte degli organi di vigilanza e che il comando di polizia municipale, infatti, nel corso del 2025 ha rilevato lo stato di incuria e di totale abbandono durante un sopralluogo sul cantiere in questione, a seguito del quale ha provveduto a trasmettere all’ufficio Pubblica incolumità gli esiti del sopralluogo con nota 142539/2025; considerato che permangono tuttora, e anzi si aggravano, le condizioni di criticità e di profondo disagio che tale situazione determina innanzitutto alle famiglie di residenti della zona, che legittimamente chiedono da tempo che siano assicurate condizioni di decoro e di vivibilità; tutto ciò premesso e considerato, chiede di sapere quali provvedimenti urgenti, di specifica competenza di detto ufficio, siano stati adottati o si intendano adottare al fine di eliminare il potenziale pregiudizio per la sicurezza dei cittadini e la pubblica incolumità”. Il punto, adesso, è capire quali conseguenze operative abbiano avuto gli accertamenti già richiamati dal consigliere e quali misure possano restituire sicurezza e decoro a questo angolo della città. Per chi abita accanto all’incompiuta, la risposta attesa deve tradursi in interventi visibili: una delimitazione efficace, la cura degli spazi e verifiche sulle condizioni denunciate. Perché dietro quella rete piegata continua a crescere la vegetazione, mentre fuori si accumulano le richieste di aiuto.