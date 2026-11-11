Palazzo dei Celestini: ecco le nuove commissioni consiliari

Insediate oggi, a Palazzo Celestini, le due nuove Commissioni consiliari composte dai consiglieri provinciali eletti nell’ultima consultazione elettorale.

Nelle sedute, convocate e presiedute dal presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino, alla presenza del segretario generale dell’Ente Angelo Caretto, presso la Sala Commissioni, sono stati eletti i rispettivi presidenti e vice presidenti, come previsto dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale (art. 20, comma 5).

La 1^ Commissione, che si occupa di Affari generali e finanziari, Ordinamento, Statuto, Regolamenti, Assistenza tecnica enti locali, attuazione Legge 56/2014, ha scelto come presidente Oronzo Tramacere e come vicepresidente Stefano Prete.

Gli altri componenti sono i consiglieri provinciali Claudio Dell’Anna, Attilio Giovanni De Marco, Christian Gnoni, Ippazio Antonio Morciano, Mario Pede, Renato Stabile.

La 2^ Commissione Consiliare, a cui sono affidati Patrimonio e Lavori Pubblici, Edilizia scolastica e Viabilità, Trasporti, Programmazione Rete scolastica, Pianificazione Territoriale, Tutela e valorizzazione ambientale, ulteriori funzioni non fondamentali assegnate a seguito del riordino delle Province, ha eletto presidente Graziano Vantaggiato e vice presidente Giuseppe Palese.

Ne fanno parte i consiglieri provinciali Laura Alemanno, Vincenzo Carlà, Oronzo Maurizio Cisternino, Francesco De Vitis, Brizio Maggiore, Francesco Volpe.

Le Commissioni consiliari svolgono funzioni istruttorie e referenti, propositive e di iniziativa, conoscitive e di controllo. In particolare, esaminano preventivamente le proposte di deliberazioni presentate al Consiglio provinciale, verificano nell’ambito delle rispettive competenze, lo stato di attuazione dei piani, dei programmi generali e settoriali; hanno compiti di studio, elaborazione e programmazione. Formulano, quando lo ritengono opportuno e necessario, o quando richieste dal presidente, pareri e proposte per il Consiglio.