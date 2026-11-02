“Orientation Desk” nel salento, un canale diretto con il mondo del lavoro grazie al progetto della Provincia

LECCE – Un punto di riferimento concreto per orientarsi, un supporto valorizzare i propri talenti e scoprire le opportunità di sviluppo offerte dal territorio salentino, mettendo al centro la legalità, la sostenibilità, le pari opportunità, l’innovazione e l’inclusione.

Prosegue a pieno ritmo l’attività dell’Orientation Desk, l’iniziativa partita lo scorso giugno e in programma fino a giugno 2027, nata nell’ambito del “Progetto Fiera del Lavoro della Provincia di Lecce”, finanziato dal Programma Punti cardinali della Regione Puglia.

La proposta è un intenso programma: 52 settimane di attività complessive, articolate in 3 giornate a settimana da 6 ore ciascuna, per un totale di 156 giornate interamente a disposizione della comunità. Presso le sedi diffuse sul territorio dei 22 partner di progetto, gli utenti interessati trovano un canale diretto con il mondo istituzionale, economico, industriale, scientifico, ambientale e sociale locale. Ad accoglierli ci sono orientatori esperti e rappresentanti diretti degli organismi coinvolti, pronti ad accompagnare ciascun partecipante in un percorso personalizzato per mettere a fuoco attitudini, competenze e aspirazioni professionali.

A fare da motore all’iniziativa è un’ampia rete di partenariato che conta, appunto, 22 soggetti del territorio, in stretta collaborazione con Arpal Puglia, l’Ispettorato del Lavoro, la Consigliera di Parità della Provincia di Lecce e Legambiente. Questa sinergia tra istituzioni di tutela, mondo dell’associazionismo ecologico, Confindustria e le organizzazioni sindacali partner garantisce un orientamento fondato sulla legalità, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la valorizzazione della green economy, la parità di genere e lo sviluppo d’impresa sostenibile.

Durante tutto l’anno, i cittadini possono accedere gratuitamente ad un’ampia offerta di servizi pratici: bilancio delle competenze e orientamento personalizzato per individuare e valorizzare le proprie attitudini; supporto nella stesura e revisione del curriculum vitae; consulenza mirata per l’accesso alle politiche attive, formazione, pari opportunità e normativa del lavoro; informazioni costantemente aggiornate su bandi, incentivi pubblici e percorsi per la green economy e l’autoimprenditorialità.

Per rispondere alle tante vocazioni del Salento, gli sportelli tematici coprono un panorama ampio e variegato: Lavoro, Legalità, Sicurezza e Diritti, con il presidio dell’Ispettorato del Lavoro, della Consigliera di Parità della Provincia di Lecce, di Arpal, Confindustria e dei sindacati Cgil, Cisl, Uil e Consulenti del Lavoro; Transizione Scuola-Lavoro e Orientamento Giovanile, con il coinvolgimento attivo dei tre Istituti Superiori della rete: Presta Columella di Lecce, Trinchese di Martano e Vespucci di Gallipoli; Sostenibilità, Transizione Ecologica e Green Jobs, in collaborazione con Legambiente e Legacoop; Ingegneria e Ingegneria dei Materiali, per l’innovazione tecnologica e la ricerca applicata industriale, con Ordine degli Ingegneri; Nuove Tecnologie e digitalizzazione, con il supporto del Dhitech; Agricoltura e sviluppo rurale sostenibile, Turismo e promozione territoriale, con Cia, Coldiretti, Gal Terra d’Arneo e Capo di Leuca; Attività Culturali e Museali, per la valorizzazione del patrimonio artistico e storico, con il Polo Bibliomuseale – Museo Castromediano; Autoimprenditorialità, supporto alla nascita di nuove imprese, startup green e giovanili, con Federterziario, Api, Claai.

Come accedere ai servizi e consultare il calendario? L’offerta si rinnova continuamente con un programma vario e flessibile, pensato per chi cerca il primo impiego, per chi desidera riqualificarsi o per chi vuole trasformare un’idea di impresa, ricerca o sostenibilità in una realtà concreta.

Il prossimo appuntamento sarà il, 4 novembre, a cura di Confindustria Lecce, sul tema Orientamento alla creazione d’impresa; orientamento al lavoro, dalle ore 8 alle 14, presso l’Istituto Fermi a Lecce.

Il calendario degli incontri viene aggiornato periodicamente ed è ampiamente diffuso attraverso tutti i canali di comunicazione ufficiali della rete dei partner.

Per informazioni, appuntamenti e consultazione del calendario aggiornato: Carmelo Lucio Calamia, dirigente Servizio Politiche Europee, Assistenza Enti Locali, Servizi Ausiliari della Provincia di Lecce, Palazzo Celestini Lecce, fieradellavoro@provincia.le.it

CALENDARIO ORIENTATION DESK NOVEMBRE 2026–GENNAIO 2027

4/11/2026 Confindustria Lecce, Orientamento alla creazione d’impresa; orientamento al lavoro, ore 8-14, presso Istituto Fermi Lecce

5/11/2026 Antonella Pappadà, Consigliera di Parità della Provincia di Lecce, Giornata di informazione e sensibilizzazione sulla violenza economica, 10-13/15–18, presso Cgil di Lecce (via Merine 33)

10/11/2026 CONFAPI Lecce, Giornata di consulenza e orientamento al lavoro, 9-15, presso la sede in via Cicerone n. 6 Cavallino

11/11/2026 I.I.S.S. Trinchese Martano, Giornata di informazione, consulenza e orientamento al lavoro, 8.15–14, presso la sede dell’Istituto Scolastico

12/11/2026 C.L.A.A.I. Lecce, Giornata di consulenza e orientamento al lavoro, 08-14, presso la sede della Confederazione in via Cicerone n. 6 a Cavallino

17/11/2026 I.I.S.S. Vespucci Gallipoli, Progettazione nautica, 8.15–14.15, presso la sede dell’Istituto Scolastico

19/11/2026 UIL Puglia Bari, Giornata di consulenza e orientamento al lavoro, 08-14 presso la sede dell’Associazione (Corso De Gasperi 226)

20/11/2026 Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, Consulenza e orientamento alle attività agricole, 8.30-14.30, presso la sede della Federazione in via Bari n. 17 a Lecce

23/11/2026 CISL Lecce, a) Informazioni su mercato del lavoro e fabbisogni occupazionali; b) orientamento nella ricerca o cambio lavoro; c) indicazioni sui percorsi di politiche attive; d) redazione di un CV; e) tipologie di contratto e diritti/doveri dei lavoratori; f) promozione di percorsi di formazione ai fini dell’upskilling e del reskilling, 9-12.30/16-19, presso la sede dell’Associazione (Viale della Libertà 79)

24/11/2026 I.I.S.S. Presta Columella Lecce, Giornata di informazione, consulenza e orientamento al lavoro, 8.15–14.15, presso la sede dell’Istituto scolastico

26/11/2026 UIL Puglia Bari, Giornata di consulenza e orientamento al lavoro, 9-13/16.30-19.30, presso la sede dell’Associazione (Corso De Gasperi 226)

2/12/2026 I.I.S.S. Trinchese Martano, Giornata di informazione, consulenza e orientamento al lavoro, 8.15–14.15, presso la sede dell’Istituto

3/12/2026 Confindustria Lecce, Orientamento alla creazione d’impresa; orientamento al lavoro, 09-13/15-17, presso la sede dell’Associazione, in via Fornari 12

4/12/2026 GAL Terra d’Arneo Veglie, Giornata di consulenza e orientamento al lavoro, 9–15, presso la sede in via Mameli n. 9

9/12/2026 Antonella Pappadà Consigliera di Parità della Provincia di Lecce, Giornata di informazione e sensibilizzazione sulla violenza economica, 9-15, presso la Provincia di Lecce

10/12/2026 UIL Puglia Bari, Giornata di consulenza e orientamento al lavoro, 9-13/16,30-19,30, presso la sede dell’Associazione (Corso De Gasperi 226)

11/12/2026 I.I.S.S. Presta Columella Lecce, Giornata di informazione, consulenza e orientamento al lavoro, 8.15–14.15, presso la sede dell’Istituto

14/12/2026 GAL Capo di Leuca Tricase, Giornata di consulenza e orientamento al lavoro, 9–15, presso la sede del GAL in Piazza Pisanelli

15/12/2026 CONFAPI Lecce, Giornata di consulenza e orientamento al lavoro, 9-15, presso la sede della Confederazione, in via Cicerone n. 6 a Cavallino

16/12/2026 Federterziario Lecce, Autoimprenditorialià e creazione d’impresa, 9-13.30/14-17.30, presso la sede dell’Istituto Tecnico Economico Deledda Lecce

12/01/2027 I.I.S.S. Presta Columella Lecce, Giornata di informazione, consulenza e orientamento al lavoro, 8.15–14.15, presso la sede dell’Istituto

13/01/2027 Confindustria Lecce, Orientamento alla creazione d’impresa; orientamento al lavoro, 9-13/15-17, presso la sede dell’Associazione, in via Fornari 12

15/01/2027 CGIL Lecce, Sportello di orientamento, 10-13/14.30–17.30, presso la sede dell’Associazione (via Merine 33)

18/01/2027 Ispettorato Territoriale del Lavoro Lecce, Acquisizione richiesta di intervento, istruttoria attività ispettiva, valutazione ed esecuzione della Conciliazione Monocratica, lavoro nero e sospensione dell’attività imprenditoriale (attività non retribuita), 8-14, presso uno dei 3 Istituti scolastici partner

19/01/2027 CONFAPI Lecce, Giornata di consulenza e orientamento al lavoro, 9-15, presso la sede della Confederazione in via Cicerone n. 6 a Cavallino

22/01/2027 CGIL Lecce, Sportello di orientamento, 10–13/14.30–17,30, presso la sede dell’Associazione (via Merine 33)

26/01/2027 I.I.S.S. Vespucci Gallipoli, Diporto nautico, 8.15-14.15, presso la sede dell’Istituto Scolastico

27/01/2027 I.I.S.S. Trinchese Martano, Giornata di consulenza e orientamento al lavoro, 8.15–14.15, presso la sede dell’Istituto Scolastico

29/01/2027 Federazione Provinciale Coltivatori Diretti Lecce, Consulenza e orientamento alle attività agricole, 8,30-14.30, presso la sede della Federazione (via Bari 17)