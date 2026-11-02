Porto Selvaggio e dintorni – calendario 2027, parte oggi il contest fotografico

NARDO’ (Lecce) – Parte oggi il contest fotografico Porto Selvaggio e dintorni – calendario 2027, promosso dall’assessorato ai Parchi e finalizzato alla selezione degli scatti che comporranno poi il calendario 2027 della città di Nardò. C’è tempo sino al 15 novembre per partecipare al concorso con immagini che ritraggono il parco e il territorio limitrofo (sono ammesse ovviamente foto ad alta risoluzione, anche subacquee e con drone).

Al termine di questo periodo, una giuria composta da due fotografi professionisti individuati dal Comune di Nardò sceglieranno le fotografie tecnicamente più valide e maggiormente significative. I criteri che orienteranno la valutazione dei giurati saranno l’attinenza al tema, la qualità tecnica, l’originalità e l’impatto emotivo. I vincitori riceveranno un riconoscimento e le foto verranno impiegate per stampare il calendario 2027.

Il testo del disciplinare, con ogni dettaglio utile, le scadenze e le modalità di partecipazione, è disponibile sul sito del Comune al link https://shorturl.at/DoNql.

“Come sempre – spiega l’assessore con delega ai Parchi Andrea Giuranna – il contest fotografico è uno splendido modo per valorizzare il nostro parco. E lo facciamo, come ogni anno, attraverso il talento e la passione di tutti. Chi non ha misurato la propria capacità di scattare foto con la bellezza incommensurabile di Porto Selvaggio? Speriamo siano in tanti a partecipare, più foto avremo, più bello sarà il calendario”.