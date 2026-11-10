L’Ordine della Puglia: caso Pagliaro, no all’arroganza politica sulla pelle dei malati

Non si può attaccare l’ufficio stampa di una struttura sanitaria solo perché non si è piegato a una inaccettabile e disumana strumentalizzazione politica. Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Paolo Pagliaro – nonché editore e proprietario dell’emittente TeleRama – ha tutto il diritto di esercitare i poteri di sindacato ispettivo che gli derivano dalle prerogative istituzionali e quindi è giusto che possa entrare in un ospedale pubblico per verificarne il funzionamento. Ma è esecrabile che lo abbia fatto con telecamera al seguito, calpestando il diritto alla privacy di chi si trovava in quel momento nella struttura sanitaria e per di più prendendo di mira, poi, il giornalista dell’ufficio stampa dell’Istituto oncologico di Bari che tentava di salvaguardare proprio quei princìpi di riservatezza che fanno parte anche del bagaglio deontologico degli iscritti all’Albo. È sorprendente dover ribadire a Pagliaro e a tutti gli altri consiglieri che hanno solidarizzato con lui, che un utente di una struttura sanitaria ha diritto alla massima tutela della dignità personale: da esponenti delle istituzioni ci saremmo aspettati, piuttosto, un plauso al giornalista che ha tentato di arginare un atto di arroganza umana e politica organizzato cinicamente sulla pelle dei più deboli. L’Ordine ricorda a tutti gli iscritti che il Codice deontologico è molto rigoroso in merito a servizi giornalistici con immagini e dati sensibili, che potranno essere sottoposti al Consiglio di disciplina per le opportune valutazioni.