Consiglio regionale: avviati i lavori – espressa solidarietà a Pagliaro per l’episodio verificatosi all’Oncologico di Bari

Avviati i lavori del Consiglio regionale dedicati all’esame di provvedimenti di natura finanziaria, di individuazione delle aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, di istituzione della giornata regionale della prevenzione stradale e della guida responsabile, di disciplina e valorizzazione delle identità comunali e diverse mozioni.

In apertura della seduta il capogruppo di FdI Paolo Pagliaro ha denunciato un episodio di aggressione verbale e fisica che è accaduto questa mattina nel corso di una ispezione del Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, con una sua delegazione, che si è recata all’Oncologico di Bari, per verificare i fatti legati alla vicenda che vede un medico privato della possibilità di sfruttare al massimo le sue potenzialità presso il polo di medicina nucleare nell’utilizzo della PET. Il capogruppo Pagliaro ha evidenziato che quanto è accaduto è un fatto gravissimo per tutto il Consiglio regionale e per tutti i consiglieri regionali che svolgono la loro funzione, trattandosi di una loro prerogativa prevista dal Regolamento all’articolo 39, sancita e definita anche in maniera impeccabile dal Presidente Antonio Matarrelli.

Pronta la solidarietà che è giunta nei confronti del consigliere Pagliaro e dell’intero Gruppo consiliare, da parte dei capigruppo Fabio Romito (Lega), Luigi Lobuono (Misto), Stefano Minerva (Pd), Ruggiero Passero (Per la Puglia), Giuseppe Fischetti (Prossima), Maria La Ghezza (M5S), dei consiglieri di FdI Renato Perrini, Andrea Ferri e Antonio Scianaro e della Lega Napoleone Cera, evidenziando che è opportuno ristabilire il clima di serenità con l’auspicio che in futuro non accadano più episodi di violenza soprattutto in circostanze in cui i consiglieri regionali per una loro prerogativa esercitano attività di controllo e ispezione.

A questi messaggi di solidarietà e vicinanza si sono aggiunti quelli del presidente del Consiglio regionale Toni Matarrelli e dell’assessore alla sanità Donato Pentassuglia.

Per Matarrelli l’esercizio delle attività di controllo deve essere considerato un fatto utile ai fini dell’espletamento della carica istituzionale su mandato elettorale.

L’assessore Donato Pentassuglia, prendendo atto dei fatti accaduti, ha annunciato che saranno oggetto di approfondimento e indagine, specificando che non è stata data nessuna indicazione ad alcuno di non dare risposte, ma che è quanto mai necessario rispettare il clima di massima collaborazione per dare delle risposte certe alle aspettative dei pugliesi.

“Esprimiamo la nostra piena solidarietà ai colleghi Paolo Pagliaro e Renato Perrini, che oggi, durante un’ispezione all’Istituto Oncologico di Bari, sono stati destinatari di un’aggressione verbale da parte di un dipendente della struttura. I consiglieri regionali hanno il diritto e il dovere di verificare le condizioni e il funzionamento delle strutture sanitarie pugliesi nell’interesse dei cittadini. Un’attività di controllo che deve poter essere svolta senza pressioni e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale di chi la esercita”.Nota del gruppo di Forza Italia