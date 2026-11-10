Droga ed armi in casa: arrestato 73enne, denunciata la nipote

MELISSANO (Lecce) – Oltre 380 grammi di eroina, 64 grammi di cocaina e 71 grammi di crack. È quanto hanno sequestrato i carabinieri della stazione di Casarano durante una perquisizione in un’abitazione di Melissano, che ha portato all’arresto di un uomo di 73 anni e alla denuncia in stato di libertà della nipote 29enne.

Nel corso dei controlli sono stati trovati anche oltre 300 grammi di mannitolo, bilancini di precisione e contenitori calamitati, ritenuti utilizzabili per occultare la droga.

Tra le sostanze sequestrate figura una partita di eroina dalla colorazione giallastra. La sua natura e la composizione dovranno essere chiarite dagli esami di laboratorio. Non è ancora accertato se si tratti di una particolare tipologia di sostanza con un’elevata concentrazione di principio attivo.

I militari hanno inoltre rinvenuto circa 10mila euro in contanti, due pistole ad avancarica, una baionetta di circa 30 centimetri, un coltello da sub e un bastone animato.

Al termine della perquisizione, il 73enne è stato arrestato e trasferito nella casa circondariale di Lecce, a disposizione dell’autorità giudiziaria. La nipote è stata invece denunciata in stato di libertà.