Agricoltura, M5S: Ministero chiarisca su penalizzazione olio pugliese

“Abbiamo presentato un’interrogazione al ministero dell’Agricoltura per chiedere chiarimenti in merito a una varietà di olio coltivata in più regioni italiane e presente in particolare nel territorio della Capitanata. Una varietà, quella della Coratina, che è tra le più penalizzate dai criteri di analisi degli steroli. Dopo la decisione del Consiglio dell’Ue che ha sostenuto l’inclusione della Coratina nella deroga internazionale sul contenuto minimo di steroli, il Consiglio oleicolo internazionale ha riconosciuto, senza fissare una scadenza, la soglia minima di 800 milligrammi di steroli per chilogrammo per gli extravergini monovarietali di Coratina, Koroneiki e Nocellara del Belice. Ma il regolamento della Commissione, adottato il 21 agosto e pubblicato il 23 ottobre 2026, ha tuttavia introdotto la soglia ridotta soltanto per Koroneiki e Nocellara del Belice. Chiediamo quindi al ministro in quali date e sedi il governo abbia chiesto alla Commissione europea di includere la Coratina nella deroga e quali risposte abbia ricevuto, anche dopo la pubblicazione del regolamento. Chiediamo inoltre di sapere a che punto sia il procedimento europeo, quali iniziative il governo intenda assumere affinché la soglia di 800 milligrammi per chilogrammo si applichi stabilmente anche alla Coratina e se tale disciplina potrà riguardare i lotti già prodotti nella campagna 2026/2027. Si chiede, infine, di quali dati disponga il ministero sul numero e sul volume dei lotti italiani interessati, e quali indicazioni intenda fornire ai frantoi e agli organi di controllo per assicurare criteri uniformi durante la commercializzazione del raccolto in corso”. Così in una nota i deputati M5S Alfonso Colucci e Leonardo Donno.