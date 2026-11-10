Ripristini stradali a Lecce, il vicesindaco Roberto Giordano Anguilla: “Avanti a spron battuto anche sul cantiere di via Monteroni”

​L’Assessore ai Lavori Pubblici fa il punto sui cantieri dopo i lavori Enel in via Monteroni, arteria strategica per la mobilità cittadina.

​Continuano a spron battuto le operazioni di ripristino del manto stradale su tutto il territorio comunale di Lecce. A fare il punto della situazione su un nuovo ed esteso tratto di viabilità cittadina è il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Roberto Giordano Anguilla, confermando l’attenzione costante dell’amministrazione sulla manutenzione delle arterie viarie.

​Al centro del piano di interventi ci sono in particolare gli ultimi lavori, in seguito agli interventi di Enel, impegnata nel completamento dei ripristino in via Monteroni. Si tratta di un asse viario strategico e ad altissimo scorrimento, quotidianamente attraversato da un numero elevatissimo di veicoli.

​L’intervento punta a restituire linearità e sicurezza a un tratto viario fondamentale per la mobilità urbana.

​”Stiamo monitorando da vicino l’andamento di tutti i cantieri in città per garantire interventi efficaci e tempi certi”, rende noto il vicesindaco, confermando l’impegno per una rete stradale più sicura e decorosa per gli automobilisti e per i residenti.