A Nardò presentata “In direzione ostinata”

Una domenica mattina di partecipazione, confronto e condivisione ha segnato a Nardò la presentazione di “In Direzione Ostinata”, l’associazione politico-culturale fondata lo scorso ottobre a Melpignano, che nasce dall’esperienza politica e civile di Sergio Blasi, già consigliere regionale.

Domenica 8 novembre, la sala convegni del Chiostro dei Carmelitani ha accolto decine di cittadini, amministratori, ex amministratori, attivisti, sindacalisti e rappresentanti di associazioni e movimenti, interessati a conoscere il progetto e a contribuire al dibattito sui temi che riguardano il presente e il futuro delle nostre comunità.

All’incontro ha partecipato lo stesso Sergio Blasi. Nel corso della mattinata si sono susseguiti diversi interventi e momenti di confronto, con particolare attenzione all’ambiente, alla sanità pubblica, ai diritti sociali e alle politiche per le giovani generazioni. Tra i presenti l’avvocato Salvatore Falconieri, l’ex consigliere comunale Roberto My, Michele De Cupertinis e Girolamo Cleopazzo.

Dalla discussione è emersa la volontà di dare vita a uno spazio aperto, capace di mettere in relazione esperienze, competenze e sensibilità diverse, senza vincoli di appartenenza partitica. Un luogo in cui tornare a discutere di politica nel suo significato più autentico: partecipazione, responsabilità e impegno per il bene comune.

«Il nostro obiettivo – sottolineano i promotori – non è semplicemente annunciare la nascita di un nuovo gruppo, ma costruire un percorso concreto di presenza e partecipazione nei territori. In Direzione Ostinata non vuole essere un comitato elettorale, ma una comunità di persone, energie e relazioni, unite dalla passione civile e dalla volontà di contribuire al cambiamento. Vogliamo ascoltare, approfondire i problemi e avanzare proposte, coinvolgendo chiunque abbia voglia di dare il proprio contributo».

La tappa di Nardò rappresenta il primo appuntamento di un percorso che proseguirà in altri comuni del territorio, attraverso incontri pubblici e tavoli tematici dedicati alle principali questioni sociali, ambientali e culturali.

Il percorso è appena iniziato: l’associazione è al lavoro per programmare i prossimi appuntamenti, con l’intento di allargare il confronto e coinvolgere sempre più cittadini.

A coordinare il percorso dell’associazione è Giuseppe Cianci, che, insieme ai promotori e ai partecipanti, lavorerà per consolidare la presenza di In Direzione Ostinata nei territori, favorendo nuove occasioni di incontro, partecipazione e approfondimento sui temi che riguardano il futuro delle nostre comunità.