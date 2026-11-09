Per la prevenzione e la riduzione del “rischio Tsunami” nel Salento

Il 5 novembre 2026 si è celebrata la Giornata Mondiale della Consapevolezza sugli Tsunami (World Tsunami Awareness Day), istituita dalle Nazioni Unite per promuovere la prevenzione, la riduzione del rischio e la preparazione delle comunità costiere.

Il messaggio di quest’anno, “La resilienza comincia dalle persone”, ha come obiettivo la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla conoscenza degli tsunami storici e attuali,

connessi alla dinamica sismotettonica e all’attività vulcanica proveniente dai fondali marini.

Ciò perché, potendo conoscere il proprio territorio e i rischi ad esso connessi si possano promuovere misure adeguate alla prevenzione e si possa essere agevolati nell’accedere celermente ai luoghi predisposti per la protezione.

Conoscenza delle dinamiche geologiche che interessano il pianeta e il proprio territorio Secondo la Scienza del Caos, su cui si basa la “teoria delle celle geomagnetiche e geomorfologiche vibranti ad armonica sei”, presentata dalla sottoscritta al Simposio Multietnico “Non solo terra” di Cagliari il 12 dicembre 2004 (Pdf: Marisa Grande – Movimento culturale SynergeticArt “teoria delle celle geomagnetiche e geomorfologiche vibranti ad armonica sei”), la superficie terrestre è nella sua totalità un “sistema terracqueo di tipo complesso in stato di equilibrio precario, se pur costantemente tendente a un dinamico riequilibrio globale”. Ne deriva che un movimento terrestre o marino genera non solo vibrazioni armoniche locali, ma anche risonanze interne ed esterne al pianeta, con conseguenti movimenti tra loro correlati anche sulle grandi distanze, come dimostrato in: https://synergeticart.wordpress.com/wp-content/uploads/2020/04/marisa-grande-teoria-delle-celle-geomagnetiche-e-geomorfologiche.pdfInviato su Cartine geografiche

Considerato tale presupposto, si pone la necessità di rendere consapevole ogni abitante della Terra che gli esseri viventi che la abitano non possono essere esenti dal risentire energeticamente delle onde elettromagnetiche caotiche, che in disparati luoghi della litosfera terrestre generano movimenti di natura sismotettonica, attivando slittamenti e scontri crostali, aperture di faglie, subduzioni e vulcanismo…, tutti fenomeni da cui derivano anche quei movimenti di grandi masse di acqua marina che si abbattono sulle coste, generando onde di tsunami anche su vasta scala.

Per la conoscenza delle dinamiche sismotettoniche faccio riferimento a due devastanti tsunami di cui si è avuta esperienza in questo secolo, che ho riportato nel saggio di La precaria armonia del cosmo, Besa 2012: ossia quello del Sud-est asiatico del 26 dicembre 2004 e quello del Giappone nord-orientale dell’11 marzo 2011.

Il 26 dicembre 2004, a seguito di un movimento della faglia sottomarina della Fossa di Giava, prossima all’area di subduzione del fondo oceanico sotto la placca indonesiana della Sonda, un Movimento sismico di M 9.3 devastò l’Indonesia e l’intero bacino dell’Oceano Indiano.

L’11 marzo 2011 un terremoto di M 8.9 provocò uno tsunami con un’onda di dieci metri che cancellò interi villaggi costieri e, superando la barriera predisposta a protezione della centrale nucleare di Fukushima, provocò la fuoriuscita di materiale radioattivo.

In particolare, per il nostro territorio, la conoscenza passa attraverso la consapevolezza che nel tempo anche sul Salento si sono abbattuti dei maremoti devastanti per le sue aree costiere. Imponente, con un’esemplare onda di undici metri fu, infatti, il maremoto che colpì la costa adriatica nel 1743.

Ho ricordato tale evento nell’articolo intitolato “Alla scoperta del Salento: Porto Badisco e la sua grotta, tra cultura e territorio”, pubblicato da Corriere salentino nel febbraio 2022, in occasione di una calamità di tipo alluvionale che colpì Porto Badisco, la località prossima alla costa di Sant’Emiliano, dove si rinvengono ancora le tracce dello tsunami del 1743. https://www.corrieresalentino.it/2022/02/alla-scoperta-del-salento-porto-badisco-e-la-sua-grotta-tra-cultura-e-territorio/)

Tali tracce sono visibili attraverso gli scatti fotografici di Ezio Sarcinella in “Geodinamiche e rischio del territorio salentino”, ossia in uno dei quattro power point relativi al Progetto del Movimento culturale “SynergeticArt” (bysynergetic-art 34 slides1.6K views), redatti dalla sottoscritta tenendo conto delle indicazioni date nella “Conferenza Europea del paesaggio”, basate sulle direttive della “Convenzione europea del paesaggio”, adottata il 19 luglio 2000, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, entrata in vigore il 1° marzo 2004 e ratificata in Italia con la Legge n. 14 del 9 gennaio 2006.

Il Progetto elaborato per la “tutela del paesaggio salentino” si compone di quattro power point dal titolo:

1) Equilibrio geomagnetico

2) Sito di carattere astronomico

3)“Geodinamiche e rischio del territorio salentino”,

4) Progetto di protezione del territorio salentino: Antiche vie

In essi la lettura del territorio salentino e la sua protezione si basano fondamentalmente sull’integrazione tra geomorfologia, archeologia, archeoastronomia e “geografia sacra”.

N.B: I materiali completi del progetto di conoscenza e tutela del territorio salentino e dei suoi abitanti sono consultabili su Slide share.