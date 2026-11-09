Secondo assalto fallito in pochi giorni alla farmacia di Alezio: ladri in fuga e auto abbandonata

ALEZIO (Lecce) – Nuovo tentativo di spaccata sventato ad Alezio, dove nel mirino della criminalità è finita nuovamente la farmacia di via Salvatore Anaclerio. A mandare all’aria i piani dei malviventi è stata la tempestività degli operatori di GGS Vigilanza – La Velialpol, intervenuti a tempo di record per bloccare l’azione.

Il raid è scattato nel cuore della notte, verso l’1.30, quando la Centrale Operativa dell’istituto di sicurezza ha intercettato l’allarme proveniente dall’esercizio commerciale e ha dirottato sul posto la pattuglia di zona.

Grazie alla rapidità dello spostamento, con i veicoli giunti sul target in appena sei minuti, i vigilantes hanno sorpreso la batteria di malintenzionati in piena azione. Vistisi scoperti e braccati dall’arrivo dei controlli, i ladri hanno dovuto rinunciare al colpo, dandosi a una fuga precipitosa e lasciando addirittura sul posto la Fiat Punto bianca utilizzata come ariete per tentare di sfondare la saracinesca.

L’area è stata immediatamente isolata e messa in sicurezza, mentre la centrale attivava la filiera d’emergenza con l’allarme al 112 per l’intervento dei Carabinieri della locale stazione e la chiamata al titolare della farmacia. Il ripetersi dell’episodio nel giro di pochissimi giorni conferma la pressione della criminalità contro le attività commerciali della zona, ma evidenzia al tempo stesso l’efficacia dei sistemi di allarme e dei presidi di sorveglianza privata sul territorio.