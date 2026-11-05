Lupiae, caso Yucche: tre giorni di sospensione al coordinatore del verde. Stallo regionale per via Cicolella

LECCE – Tre giorni di sospensione dal servizio e dallo stipendio per il coordinatore delle potature. Il “caso yucche” registra un nuovo provvedimento disciplinare, mentre la Lupiae si prepara a percorrere anche la strada del risarcimento: il legale della partecipata è al lavoro per chiedere ai dipendenti ritenuti responsabili il ristoro dei danni economici e d’immagine subiti dall’azienda. Alla sanzione sul piano lavorativo potrebbe dunque affiancarsi una richiesta patrimoniale, la cui entità non è stata indicata. La sospensione rappresenta un ulteriore passaggio della vicenda, ma resta distinta dall’iniziativa risarcitoria che la società sta preparando attraverso il proprio legale.

Il caso si inserisce in una fase delicata per la partecipata comunale, impegnata contemporaneamente sul futuro dei terreni, sulla possibilità di chiudere anticipatamente il concordato e sull’ingresso di nuovo personale. Questioni affrontate ieri mattina nella commissione Controllo XI, convocata dal presidente Antonio Rotundo per fare chiarezza soprattutto sul destino delle aree di via Cicolella. Qui il rischio è che la vendita riparta prima del completamento della variante urbanistica, dalla quale dipende la possibilità di valorizzare i lotti attraverso la destinazione residenziale.

Il passaggio che manca è la deliberazione della giunta regionale. Il parere tecnico favorevole, accompagnato da prescrizioni che prevedono anche una riduzione delle volumetrie, non basta infatti a concludere il procedimento. Nel frattempo, però, torna a farsi concreta la prospettiva dell’alienazione. “Gli stessi giudici che avevano sospeso la vendita, oggi prospettano una ripresa dell’alienazione dei terreni”, ha osservato Rotundo, richiamando l’urgenza di una soluzione.

A complicare il quadro è il mancato via libera del giudice fallimentare al piano con cui la Lupiae avrebbe voluto chiudere in anticipo il concordato senza cedere le aree. Per restituire al Comune l’anticipazione di 1,4 milioni di euro, la società aveva previsto di utilizzare anche circa 300mila euro accantonati per il trattamento di fine rapporto, risorse vincolate alle liquidazioni dei lavoratori. Un’impostazione che non ha superato il vaglio del giudice e che impone di individuare un percorso capace di salvaguardare quei fondi.

L’obiettivo dell’uscita anticipata dal concordato resta quello di conservare il patrimonio immobiliare ed evitare vendite a prezzi progressivamente più bassi. È il rischio che la sindaca Adriana Poli Bortone ha definito “speculazione”, riferendosi al susseguirsi di aste deserte e alla conseguente diminuzione del valore dei terreni.

Le aree di via Lodi e via Cicolella erano state trasferite dal Comune alla propria partecipata per soddisfare i creditori privilegiati. Dopo quattro tentativi di vendita senza acquirenti e il deprezzamento dei lotti di via Cicolella, il liquidatore aveva chiesto al socio unico di intervenire sulla destinazione urbanistica, rendendo possibile la realizzazione di abitazioni. Il Consiglio comunale aveva adottato la variante per via Cicolella nel gennaio 2024, chiedendo di sospendere le aste in attesa della conclusione dell’iter. Gli atti erano poi arrivati in Regione nel maggio dello stesso anno.

Diverso il percorso di via Lodi, per la quale il Consiglio comunale aveva respinto la variante: anche su quest’area, tuttavia, l’amministrazione Poli Bortone punta alla destinazione residenziale. Il parere tecnico favorevole oggi disponibile riguarda quindi soltanto via Cicolella e deve ancora tradursi negli atti necessari a rendere efficace la trasformazione urbanistica.

“Per legge, deve esserci prima una deliberazione della giunta regionale: è proprio quella che stiamo aspettando”, ha chiarito l’assessore all’Urbanistica Giampaolo Scorrano. Dopo il pronunciamento della giunta Decaro, il Comune potrà recepire le prescrizioni e riportare il provvedimento in Consiglio per completare il procedimento. Scorrano ha ricordato che, inizialmente, l’attesa era stata collegata alle elezioni regionali, aggiungendo una considerazione politica: “È passato circa un anno e ad oggi ancora non è arrivato nulla e anche noi cominciamo a preoccuparci: ma la domanda dovrebbe farla il presidente Rotundo alla sua coalizione”.

A sollecitare un confronto con la Regione è stato Antonio De Matteis, consigliere di Lecce Domani. “Ormai non c’è più tempo: il giudice ha detto che bisogna vendere i terreni”, ha avvertito. L’assessore ha replicato assicurando che le interlocuzioni sono state numerose e che il Comune ha cercato di accelerare tutti i passaggi di propria competenza. Il dirigente Maurizio Guido ha precisato che, una volta ricevute le integrazioni, “la giunta regionale può fare proprio il parere tecnico dei suoi uffici o decidere altro”. L’esito, dunque, non può essere considerato automatico.

Per la Lupiae, presieduta da Luca Pasquino, la strada economicamente più conveniente resta la chiusura anticipata del concordato attraverso il prestito del Comune, preservando gli accantonamenti del Tfr e mantenendo i terreni in vista di una loro rivalutazione. In questa prospettiva, un prolungamento dei tempi regionali potrebbe diventare un margine utile per costruire una soluzione alternativa alla vendita, purché compatibile con le decisioni del giudice e con gli obblighi verso i creditori. È su questo equilibrio che si gioca il futuro delle aree: da una parte la necessità di rispettare il percorso concordatario, dall’altra l’interesse a non disperdere il valore del patrimonio.

Intanto procede il programma delle assunzioni. Ieri sono stati sottoscritti i primi contratti: gli ingressi previsti entro novembre sono 39, all’interno di un piano complessivo che ne conta 51.