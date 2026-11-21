Cantieri e mobilità a Lecce, il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Roberto Giordano Anguilla fa il punto: “Battute finali per i tre lotti comunali e massima attenzione sui ripristini Enel”

​LECCE – Proseguono a ritmo serrato gli interventi di riqualificazione stradale e di ricucitura della rete ciclabile cittadina a Lecce. A tracciare un bilancio dettagliato sullo stato di avanzamento dei cantieri è il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici del Comune, Roberto Giordano Anguilla, che chiarisce la distinzione tra le opere portate avanti direttamente dall’amministrazione comunale – ormai alle battute finali – e i ripristini legati ai sottoservizi, monitorati costantemente dagli uffici. Sul fronte dei lavori diretti del Comune, relativi ai lotti 1, 2 e 3, per quanto riguarda il lotto 3 sono state completate l’asfaltatura di via Diaz e le lavorazioni sui marciapiedi di via De Jacobis e viale Gallipoli, snodi fondamentali all’interno del nuovo tracciato ciclabile destinato a collegare il sottopasso di Monteroni fino a viale Gallipoli, snodandosi lungo via Diaz, via De Jacobis e via dell’Idria. Lo stesso lotto si avvia ormai verso la chiusura definitiva con le ultime opere di congiunzione tra via Taranto, la pista di via della Repubblica e il Parco di Belloluogo. Buone notizie arrivano anche dal fronte della viabilità verso l’hinterland, con via Vecchi Carmiano ultimata in attesa soltanto di rifinire gli ultimi dettagli legati alla segnaletica stradale, mentre risultano quasi del tutto archiviati anche il lotto 1 e il lotto 2, che hanno interessato anche via Mincio, via Adda e via Basento e per i quali resta da completare soltanto via Birago, dove si attende la conclusione degli scavi. Parallelamente ai cantieri comunali, procedono i lavori di ripristino del manto stradale a seguito degli scavi per i sottoservizi: in questo ambito sono state appena asfaltate via Giammatteo e via Teocrito, interventi per i quali il vicesindaco Roberto Giordano Anguilla precisa che “si tratta di ripristini Enel che noi stiamo seguendo passo passo al fine di vederli eseguiti rapidamente e a regola d’arte”, uno stesso iter che riguarda, come detto, anche via Birago.