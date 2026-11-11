Auto in fiamme nella notte: distrutta una Lancia Ypsilon. Danni a un’altra vettura e a un’abitazione

ARADEO (Lecce) – Fiamme nel cuore della notte ad Aradeo, dove un rogo improvviso ha distrutto un’autovettura in sosta e provocato danni per irraggiamento a un secondo veicolo e a un edificio residenziale.
L’allarme è scattato intorno alle 4:00 in via D. Frigino, all’altezza del civico 36. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gallipoli, che hanno trovato una Lancia Ypsilon regolarmente parcheggiata sulla pubblica via completamente avvolta dalle fiamme.
La violenza del calore sviluppato dal rogo ha danneggiato anche una Lancia Musa posteggiata nelle immediate vicinanze e l’infisso di un appartamento adiacente. L’operazione di spegnimento condotta dai vigili ha permesso di circoscrivere il rogo, evitando conseguenze peggiori e procedendo alla totale bonifica e messa in sicurezza della zona.
Presenti sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Galatina, che hanno avviato i rilievi e gli accertamenti necessari per chiarire l’origine del rogo e risalire alle cause che lo hanno innescato.
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