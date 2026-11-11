Lecce, allarme centravanti: zero gol in undici giornate. A gennaio cercasi disperatamente attaccante

Undici giornate, zero gol delle punte. È il dato che più di ogni altro fotografa l’emergenza offensiva del Lecce. Geubbels, Štulić ed Esteban, i centravanti a disposizione di Eusebio Di Francesco, non sono ancora riusciti a lasciare il segno in campionato. Un digiuno che comincia a pesare sulla stagione giallorossa e che mette inevitabilmente il mercato di gennaio al centro delle riflessioni della dirigenza. Il problema non è soltanto statistico. In una squadra costruita per conquistare la salvezza, non poter contare sulle reti dei propri attaccanti centrali rappresenta una criticità evidente. Finora il Lecce ha trovato gol e punti attraverso interpreti diversi, con giocatori di altri reparti chiamati a sopperire alle difficoltà del reparto avanzato. Ma continuare a chiedere a centrocampisti, difensori ed esterni offensivi di risolvere il problema realizzativo delle punte potrebbe diventare rischioso con il passare delle giornate.

I numeri raccontano una situazione che non può essere ignorata: dopo undici turni, il Lecce è l’unica squadra di Serie A a non aver ancora ricevuto un gol dai propri centravanti, considerando naturalmente gli esterni offensivi come una categoria distinta. Un primato tutt’altro che invidiabile, soprattutto per una formazione che ha nella permanenza nella massima serie il proprio obiettivo stagionale.

Ecco perché la domanda che circola tra i tifosi è ormai inevitabile: a gennaio arriverà una punta? Il precedente della scorsa stagione offre un’indicazione precisa. Nel mercato invernale arrivò Keddhira e il suo contributo nella fase decisiva del campionato si rivelò importante. Alcuni gol, pesanti per classifica e momento della stagione, contribuirono alla conquista di una salvezza tutt’altro che scontata. Un’operazione che dimostrò quanto possa essere determinante individuare il profilo giusto nel mercato di riparazione. Oggi, a distanza di un anno, il Lecce si ritrova nuovamente a fare i conti con la necessità di aumentare il proprio peso offensivo.

La società, intanto, ha già manifestato l’intenzione di intervenire. Il vicepresidente Corrado Liguori, nel corso della trasmissione Piazza Giallorossa, ha annunciato che gli infortunati Ilic e Pierotti verranno rimpiazzati con nuovi acquisti nella finestra invernale. Una presa di posizione che conferma la volontà del club di correggere alcune criticità dell’organico. Resta però da capire se il programma di rafforzamento comprenderà anche un investimento specifico nel ruolo di centravanti, oggi probabilmente il reparto che necessita delle maggiori attenzioni. Il direttore sportivo Trinchera starebbe già lavorando sottotraccia per individuare le opportunità più interessanti. L’orientamento sarebbe quello di puntare su un attaccante d’esperienza, con una conoscenza consolidata della Serie A e delle dinamiche di un campionato nel quale ogni punto può risultare decisivo. Servirebbe un giocatore pronto, possibilmente già abituato a confrontarsi con le pressioni della lotta salvezza, in grado di garantire presenza in area, concretezza e soprattutto gol. Per il momento non è ancora tempo di nomi e trattative, ma la sosta per le nazionali avrebbe consentito alla dirigenza di avviare i primi sondaggi e cominciare a valutare il mercato. Il tempo per costruire le condizioni di un’operazione mirata non manca, ma il problema è già sotto gli occhi di tutti. E aspettare gennaio senza programmare per tempo gli interventi necessari potrebbe complicare ulteriormente il lavoro della società. C’è poi un altro elemento che rende ancora più importante l’eventuale arrivo di un nuovo attaccante: l’aspetto tattico. Liguori, intervenuto a TeleRama, ha aperto alla possibilità che Di Francesco possa schierare due punte dall’inizio, pur confermando il 4-3-3 come modulo di riferimento. Un’ipotesi che potrebbe offrire nuove soluzioni offensive, ma che richiederebbe inevitabilmente alternative adeguate. Con un reparto già alle prese con un rendimento realizzativo insufficiente, affrontare un eventuale cambio di sistema senza un ulteriore innesto rischierebbe di limitare le possibilità di scelta dell’allenatore.

Una quarta punta, dunque, non sarebbe soltanto un’aggiunta numerica, ma potrebbe diventare una pedina strategica per ampliare le soluzioni a disposizione di Di Francesco. Un attaccante capace di giocare da riferimento centrale, ma anche di affiancare un compagno in un sistema a due, garantendo quella varietà di soluzioni che oggi sembra mancare. Il Lecce ha conquistato dieci punti nelle prime undici giornate e ha dimostrato di poter competere attraverso il sacrificio collettivo e la partecipazione al gol di diversi interpreti. Ma per raggiungere la salvezza servirà probabilmente qualcosa in più. Le punte devono cominciare a segnare, oppure la società dovrà trovare sul mercato chi possa farlo al loro posto.

La sessione invernale si avvicina e Trinchera è chiamato a una scelta che potrebbe incidere profondamente sul destino della stagione. I sostituti degli infortunati sono una priorità, ma il centravanti non può diventare una questione secondaria. Perché il Lecce può anche continuare a fare punti con i gol di centrocampisti ed esterni, ma pensare di affrontare un intero campionato senza il contributo realizzativo delle proprie punte è un rischio che, nella corsa alla salvezza, potrebbe costare molto caro.

A gennaio, quindi, non servirà soltanto un rinforzo: servirà soprattutto qualcuno che sappia buttarla dentro.