Mercoledì 11 novembre ad Agrogepaciok torna “Dolci Tradizioni – Premio Andrea Ascalone”, dedicato al pasticciotto salentino, e arriva il super ospite Domingo Schingaro per lo showcooking stellato di chiusura

LECCE – Agrogepaciok, il Salone Internazionale della gelateria, pasticceria, cioccolateria e dell’artigianato agroalimentare, si prepara a vivere l’ultima giornata della 21ª edizione, in corso al Centro Fiere di piazza Palio, a Lecce. Domani, mercoledì 11 novembre, torna “Dolci Tradizioni – Premio Andrea Ascalone”, dedicato al pasticciotto salentino, mentre il tradizionale showcooking stellato di chiusura vedrà protagonista Domingo Schingaro, Executive Chef del ristorante Due Camini di Borgo Egnazia, uno dei super ospiti più attesi di questa edizione.

La manifestazione, organizzata dall’agenzia Eventi Marketing & Communication di Carmine Notaro, prosegue con dimostrazioni tecniche, laboratori e approfondimenti nei quattro Forum dedicati a Cucina, Pasticceria, Panificazione e Pizzeria.

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE – IL CONCORSO “DOLCI TRADIZIONI” E IL GRAN FINALE CON DOMINGO SCHINGARO

Il gran finale di Agrogepaciok 2026 sarà affidato a Domingo Schingaro, chef pugliese ed Executive Chef del ristorante Due Camini di Borgo Egnazia, a Savelletri di Fasano, protagonista mercoledì 11 novembre, alle 13, nel Forum Cucina, del tradizionale showcooking stellato di chiusura della manifestazione. Uno degli appuntamenti più attesi della 21ª edizione del Salone Internazionale della gelateria, pasticceria, cioccolateria e dell’artigianato agroalimentare, in corso al Centro Fiere di piazza Palio, a Lecce.

Insignito della Stella Michelin, dei Tre Cappelli della Guida de L’Espresso e delle Due Forchette del Gambero Rosso, Schingaro è tra gli interpreti della cucina mediterranea contemporanea che coniugano ricerca gastronomica, rispetto della natura e valorizzazione dell’identità territoriale. La sua filosofia culinaria mette al centro la biodiversità della Puglia, la stagionalità e la qualità delle materie prime, con una particolare attenzione agli ingredienti vegetali. Attraverso tecniche contemporanee e una ricerca costante sugli equilibri del gusto, lo chef costruisce una cucina capace di raccontare il territorio, reinterpretandone prodotti e tradizioni.

Per il pubblico di Agrogepaciok, Schingaro presenterà tre creazioni che esprimono la sua visione gastronomica: zucca, salsa olandese e fondo di zucca; ruote pazze e cipolla margherita; verza maturata ai tre pepi. Preparazioni che valorizzano il mondo vegetale e restituiscono una lettura contemporanea degli ingredienti, attraverso accostamenti, consistenze e tecniche di lavorazione. Ad accompagnare le sue creazioni saranno i vini di Feudi di Guagnano, cantina ufficiale dello showcooking stellato, in un incontro tra due espressioni dell’eccellenza enogastronomica pugliese. L’appuntamento con Schingaro conclude il percorso dei grandi ospiti dell’edizione 2026, che ha visto protagonisti anche Gabriele Bonci, Tommaso Foglia e Renato Bosco nei Forum dedicati alla pizza, alla panificazione e alla pasticceria.

Accanto allo showcooking stellato, l’altro grande appuntamento della giornata conclusiva sarà l’11ª edizione del concorso “Dolci Tradizioni – Premio Andrea Ascalone”, in programma dalle 10.30 alle 14 nel Forum Pasticceria. La competizione, organizzata in collaborazione con l’Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce, celebra il pasticciotto salentino, uno dei simboli più riconoscibili della tradizione dolciaria del territorio, e l’eredità del maestro Andrea Ascalone. Giunto all’undicesima edizione, il concorso valorizza il sapere artigianale, il rispetto della ricetta tradizionale e la qualità delle lavorazioni, premiando i professionisti capaci di interpretare al meglio questo prodotto identitario della pasticceria salentina. La premiazione è prevista dalle 17.15 alle 18.

Il programma del Forum Pasticceria proseguirà inoltre con il talk “From Bean to Bar – Collaborare con le comunità per un cioccolato premium”, a cura di Matteo Maglio, responsabile Ricerca e Sviluppo di Maglio Cioccolato (15.30-17). Nel Forum Cucina, curato dall’Associazione Cuochi Salentini di Confcommercio Imprese Lecce, spazio anche a “Pasta Crossover”, dimostrazione degli chef Jia Bi e Tommaso Perrucci, specialist Casillo (11-12). Il Forum Panificazione, coordinato dal maestro Matteo Toma, proporrà invece dimostrazioni dedicate alla pizza rustica ripiena da forno (11), alle ciabatte di semola (12.30), alla pizza dessert (15) e alla pizza alla pala (16.15).

Si conclude così la 21ª edizione di Agrogepaciok, organizzata dall’agenzia Eventi Marketing & Communication di Carmine Notaro, che con 10.000 metri quadrati di spazio espositivo, oltre 400 brand nazionali e internazionali, 200 ore di formazione professionale, quattro Forum e quattro concorsi conferma la propria vocazione di punto d’incontro tra aziende, professionisti, grandi maestri e giovani talenti, nel segno della formazione, dell’innovazione e della valorizzazione delle eccellenze dell’artigianato agroalimentare. La manifestazione si svolge con il patrocinio della Provincia di Lecce e del Comune di Lecce e con il sostegno della Regione Puglia.

ORARI DI APERTURA

Dal 7 al 10 novembre: 10.00–19.00

Mercoledì 11 novembre: 10.00–18.00