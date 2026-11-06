Sabato 7 novembre al via la 21esima edizione di Agrogepaciok, il Salone Internazionale della gelateria, pasticceria, cioccolateria e dell’artigianato agroalimentare

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LECCE – Al via sabato 7 novembre, al Centro Fiere di piazza Palio, la 21ª edizione di Agrogepaciok, il Salone Internazionale della gelateria, pasticceria, cioccolateria e dell’artigianato agroalimentare, firmato dall’agenzia Eventi Marketing &Communication di Carmine Notaro. Super ospiti 2026, attesi, tra gli altri, nei quattro Forum dedicati a Cucina, Pasticceria, Panificazione e Pizzeria, Gabriele Bonci, Tommaso Foglia, Renato Bosco e Domingo Schingaro.

Fino a mercoledì 11 novembre, la manifestazione richiama nel Salento le più importanti aziende e i maggiori operatori e buyer del settore Food, Beverage e Ho.Re.Ca., offrendo una panoramica di prodotti, tecnologie e soluzioni per l’intera filiera e occasioni di aggiornamento e business.

Con 10.000 mq di spazio espositivo, oltre 400 brand nazionali e internazionali, 200 ore di formazione professionale e quattro concorsi, Agrogepaciok è la più grande fiera professionale annuale del Sud Italia dedicata al food & beverage.

Il programma sarà arricchito da showcooking, degustazioni, workshop e dimostrazioni tecniche, con professionisti provenienti da tutta Italia.

GLI OSPITI DELLA 21ª EDIZIONE

Ad aprire la rosa dei protagonisti del 2026 è Gabriele Bonci, panificatore romano e fondatore di Pizzarium, tra i nomi più autorevoli della pizza contemporanea italiana. Con la sua visione ha rivoluzionato il mondo della pizza in teglia, trasformando un prodotto della tradizione popolare in un’espressione di ricerca gastronomica. Protagonista di programmi televisivi come Pizza Hero e Chef’s Table: Pizza su Netflix, Bonci ha fatto della qualità delle materie prime, della valorizzazione dei grani e del rispetto della terra i pilastri della propria filosofia. Un percorso in cui artigianalità e sostenibilità si incontrano, dando nuova identità al mondo della pizza e della panificazione. Sarà nei Forum Pizzeria e Panificazione domenica 8 novembre.

Il Forum Pasticceria lunedì 9 accoglierà Tommaso Foglia, pastry chef, docente e formatore, tra i volti più apprezzati della pasticceria contemporanea italiana e giudice del programma televisivo Bake Off.

Cresciuto in una famiglia di panettieri, ha iniziato il proprio percorso nell’alta gastronomia al ristorante stellato Don Alfonso 1890, maturando poi esperienze professionali internazionali, da Roma a Dubai, passando per Positano, Marrakech e Irlanda. La sua visione della pasticceria unisce tecnica e creatività, con attenzione alla condivisione delle competenze e alla valorizzazione dei giovani talenti.

La ricerca incontra l’arte della pizza anche con Renato Bosco, conosciuto come il “Pizzaricercatore” e tra i nomi di riferimento della pizza contemporanea italiana. Da oltre quarant’anni esplora il mondo degli impasti, delle fermentazioni e delle lievitazioni, sviluppando nuove interpretazioni dell’arte bianca. Insignito del titolo di Maestro dell’Impasto da Gambero Rosso, ha fatto della sperimentazione la propria cifra distintiva, con creazioni come Crunch®, DoppioCrunch® e Aria di Pane®. Il suo lavoro mette in relazione tecnica e ricerca, ampliando le possibilità espressive della pizza. Sarà nei Forum Pizzeria e Panificazione lunedì 9 novembre.

Infine, ad Agrogepaciok 2026 ci sarà Domingo Schingaro, chef pugliese ed Executive Chef di Borgo Egnazia, resort di Savelletri di Fasano (BR). Insignito della Stella Michelin, dei Tre Cappelli della Guida de L’Espresso e delle Due Forchette del Gambero Rosso, Schingaro sarà protagonista mercoledì 11 novembre del tradizionale showcooking stellato di chiusura di Agrogepaciok, uno degli appuntamenti più attesi della manifestazione.

La sua cucina mediterranea valorizza gli ingredienti vegetali e celebra la biodiversità della Puglia, attraverso una particolare attenzione alle materie prime e alla stagionalità. In occasione dello showcooking, le sue creazioni saranno accompagnate dai vini di Feudi di Guagnano, cantina ufficiale dell’appuntamento: un incontro tra due espressioni d’eccellenza del panorama enogastronomico pugliese, nel segno del gusto e dell’identità territoriale.

I CONCORSI PROFESSIONALI

Anche nel 2026 Agrogepaciok rinnova gli appuntamenti dedicati alla creatività, alla competizione e alla crescita delle nuove generazioni di professionisti, con tre concorsi consolidati e una novità dedicata alla cucina e alle produzioni del territorio.

Domenica 8 novembre il Forum Pasticceria ospiterà la 14ª edizione di “Dolci Talenti – Premio Antonio Catamo”, concorso rivolto agli studenti e ai giovani pasticceri under 25. Protagonista della competizione sarà una torta da cerimonia nella versione Long Cake, espressione di abilità artigianale e originalità. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Pasticceria Internazionale, attraverso il progetto Futuri Talenti, e con l’Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce.

Lunedì 9 novembre sarà la volta della 6ª edizione del Concorso Nazionale Pizzagrogepaciok, in programma al Forum Pizzeria e dedicata alla preparazione della pizza tonda classica. I partecipanti si confronteranno su tecnica, creatività e abilità davanti a una giuria di professionisti del settore. Il concorso è organizzato in collaborazione con l’Associazione Maestri Pizzaioli Gourmet Salentini (MPGS) di Confcommercio Imprese Lecce.

Mercoledì 11 novembre torna “Dolci Tradizioni – Premio Andrea Ascalone”, giunto all’undicesima edizione. Lo storico appuntamento celebra il pasticciotto, uno dei simboli più riconoscibili della tradizione dolciaria salentina, e l’eredità del Maestro Andrea Ascalone, premiando chi saprà interpretare al meglio la ricetta tradizionale. Il concorso è organizzato in collaborazione con l’Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce.

GLI ISTITUTI ALBERGHIERI PROTAGONISTI DEL NUOVO CONCORSO DI CUCINA

Tra le novità del 2026 debutta “Radici e innovazione – La patata dolce al piatto”, concorso gastronomico in programma martedì 10 novembre e rivolto agli studenti del quarto e quinto anno degli Istituti professionali per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera. La prova chiederà ai giovani concorrenti di valorizzare la patata dolce attraverso la realizzazione di un menù salato completo, combinando tecnica e creatività.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione delle produzioni locali avviato lo scorso anno. La patata dolce coltivata a Frigole sarà al centro della competizione e offrirà lo spunto per esplorare ulteriori possibilità gastronomiche, dalle preparazioni salate alle applicazioni in Pasticceria e Panificazione.

I QUATTRO FORUM

Per cinque giorni, laboratori in diretta, showcooking, contest, masterclass, dimostrazioni tecniche e momenti di approfondimento si alterneranno nei quattro Forum, grazie alla collaborazione con alcuni dei più importanti professionisti e delle più rappresentative associazioni del territorio.

Forum Cucina – a cura dell’Associazione Cuochi Salentini di Confcommercio Imprese Lecce, con il coordinamento degli chef Gigi Perrone, Daniele Pecoraro e Marco Paladini.

Forum Pasticceria – a cura dell’Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce, con il coordinamento dei Maestri Pasticcieri Giuseppe Zippo e Antonella Biasco.

Forum Pizzeria – a cura di MPGS – Maestri Pizzaioli Gourmet Salentini di Confcommercio Imprese Lecce, con il coordinamento dei Maestri Pizzaioli Marco Paladini e Angelo D’Amico.

Forum Panificazione – a cura di Agrogepaciok, con il coordinamento del maestro Matteo Toma.

AGROGEPACIOK e US LECCE

Il gusto e lo sport si incontrano nel segno di Lecce. Nasce la collaborazione tra Agrogepaciok e Unione Sportiva Lecce: due realtà che, ciascuna nel proprio ambito, portano il nome della città oltre i confini del Salento e contribuiscono a far conoscere e valorizzare il territorio.

A dare forma a questo legame sarà il logo del club giallorosso sulle giacche di tutti i maestri che animeranno i Forum della fiera, dai grandi ospiti ai professionisti impegnati nelle dimostrazioni. Un segno concreto di appartenenza che accompagnerà il lavoro dei protagonisti di Agrogepaciok, rendendoli ambasciatori di una terra capace di esprimere eccellenza in campo e in cucina.

AGROGEPACIOK CHARITY PARTNER DI FONDAZIONE VERONESI

Anche per il 2026 Agrogepaciok rinnova la collaborazione con Fondazione Veronesi, confermandosi charity partner a sostegno della ricerca scientifica. Un sodalizio che si consolida grazie anche all’impegno della dottoressa Annamaria Leucci, referente della Delegazione di Lecce della Fondazione, nel coinvolgere le realtà del territorio e sensibilizzare il pubblico sull’importanza del sostegno alla ricerca.

Durante la manifestazione sarà allestito un banchetto dedicato alla vendita di prodotti dolciari di alta qualità: i panettoni del Maestro Giuseppe Zippo e le tavolette di cioccolato di Maglio Cioccolato. Un’iniziativa che mette in dialogo l’eccellenza dell’artigianato dolciario e la solidarietà, offrendo ai visitatori la possibilità di contribuire concretamente al sostegno della ricerca scientifica.

COLLABORAZIONI E ISTITUZIONI

Agrogepaciok è organizzato dall’agenzia Eventi Marketing &Communication di Carmine Notaro e presentato da Camera di Commercio di Lecce, Confartigianato Imprese Lecce, Confcommercio Imprese per l’Italia Lecce, Confesercenti Lecce, CNA Lecce, UnionAlimentari – Confapi, Coldiretti Sede di Lecce, Confagricoltura Lecce, Federaziende, Claai Lecce, ConfimpreseSalento e Cia Puglia Area Salento.

La manifestazione si svolge con il patrocinio della Provincia di Lecce e del Comune di Lecce e con il sostegno della Regione Puglia. Collaborano attivamente l’Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce, l’Associazione Cuochi Salentini e i Maestri Pizzaioli Gourmet Salentini (MPGS) di Confcommercio Imprese Lecce.

Sono media partner la rivista Pasticceria Internazionale, punto d’incontro dei professionisti del settore dal 1978, e TuttoGelato, magazine dedicato al mondo della gelateria.

ORARI DI APERTURA

Dal 7 al 10 novembre: 10.00–19.00

Mercoledì 11 novembre: 10.00–18.00