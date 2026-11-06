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Sabato 7 novembre al via la 21esima edizione di Agrogepaciok, il Salone Internazionale della gelateria, pasticceria, cioccolateria e dell’artigianato agroalimentare