La XXVII edizione del Festival del Cinema Europeo, il programma di martedì 10 novembre

LECCE – Prosegue con un ricco programma di proiezioni e incontri la XXVII edizione del Festival del Cinema Europeo, diretto da Alberto La Monica e in corso a Lecce, al cinema Multisala Massimo, fino a sabato 14 novembre.

Ad aprire la giornata di martedì 10 novembre, alle ore 18.00 in sala 1, sarà Autofocus di Mattia Epifani (Italia, 2026, 22′), per la sezione Cinema & Realtà. Il documentario corale, realizzato attraverso un laboratorio di formazione audiovisiva con gli studenti delle scuole medie di Specchia, in Salento, esplora identità, paure e sogni degli otto giovani protagonisti, alle prese con la domanda «chi sono?». Un ritratto di un’età in cui mettere a fuoco sé stessi è un esercizio appena iniziato. Al termine della proiezione è previsto l’incontro con il regista.

Sempre alle ore 18.00, in sala 2, spazio all’omaggio a Jeremy Irons, Protagonista del Cinema Europeo di quest’anno, con The Mission di Roland Joffé (Regno Unito, 1986, 125′), presentato in versione originale con sottotitoli in italiano.

In sala 3, per il Concorso Ulivo d’Oro, sarà proiettato Stand Up di Mari Sanders (Paesi Bassi, Grecia, 2026, 95′), anch’esso in versione originale con sottotitoli in inglese e italiano. Vera, 23 anni, vive senza programmi e sogna di viaggiare da sola, libera da ogni obbligo. Dopo essere stata investita da un camion, si risveglia in un centro di riabilitazione con una gamba amputata e su una sedia a rotelle. Qui incontra Xander, 22 anni, aspirante stand-up comedian, anche lui in sedia a rotelle dalla nascita. Vera entra così a far parte del suo gruppo di amici con disabilità, che vivono con orgoglio la propria condizione. Incontro col regista in sala.

Alle ore 18.00, in sala 5, la Vetrina del Centro Sperimentale di Cinematografia propone in anteprima il restauro di Mamma Roma di Pier Paolo Pasolini (Italia, 1962, 105′), a ingresso gratuito. A seguire, l’incontro con Luca Bandirali, docente e studioso di cinema e audiovisivo.

Alle 19.30, in sala 1, si torna all’universo dell’animazione con Momo alla conquista del tempo di Enzo d’Alò (Italia, Germania, 2001, 80′), nell’ambito dell’omaggio dedicato al regista.

Per la sezione Apulia Screening, alle ore 20.30, in sala 2, She Who Remains di Kostadin Bonev (Bulgaria, Italia, Albania, 2026, 115′), con la presenza del regista. Sulle montagne dell’Albania, Bekia, sedici anni, viene costretta dal padre a sposare un uomo del villaggio. La notte prima delle nozze, però, una circostanza la spinge a una scelta radicale: sciogliere il matrimonio e avvalersi del diritto di diventare un uomo secondo le leggi patriarcali della sua comunità. Assume così il nome di Matya, rinunciando alla propria femminilità. Quindici anni dopo, incapace di continuare a nascondere il proprio segreto, parte per la Bulgaria alla ricerca del fratello esiliato e della propria infanzia, nella speranza di ricomporre i frammenti della sua identità. L’opera è stata selezionata alla tredicesima edizione dell’Apulia Film Forum, svoltasi a Brindisi nel 2022.

Sempre alle ore 20.30, in sala 5, per la XVII edizione del Premio Mario Verdone, è programmato Tienimi presente di Alberto Palmiero (Italia, 2026, 80′), uno dei titoli selezionati per il riconoscimento dedicato agli autori italiani di opere prime.

Alle ore 21.00, in sala 3, torna il Concorso Ulivo d’Oro con The Blow di Julien Gaspar-Oliveri (Francia, 2026, 105′). Enzo, diciannovenne, e sua sorella Carla vivono soli da diversi anni. Quando il padre esce di prigione, Enzo spera di poter ricostruire la famiglia, mentre Carla si rifiuta di riallacciare i rapporti con lui. Il ritorno improvviso dell’uomo nella vita del ragazzo lo costringe ad affrontare una verità rimasta a lungo sepolta. Incontro con il regista al termine della proiezione.

La serata prosegue alle ore 21.30, in sala 1, con Luce dei miei occhi di Giuseppe Piccioni (Italia, 2001, 120′), inserito nella retrospettiva dedicata a Luigi Lo Cascio, Protagonista del Cinema Italiano di questa edizione. Alle ore 22.00, in sala 5, nuovo appuntamento con l’omaggio a Jeremy Irons, in programma Inseparabili di David Cronenberg (Canada, 1988, 116′), in versione originale con sottotitoli in italiano.

Prosegue anche martedì la maratona di Festival in Corto, che riunisce i cortometraggi di Puglia Show, Premio Emidio Greco e Vetrina Centro Sperimentale di Cinematografia. In sala 4, alle ore 18.30, The End di Cabiria Lizzi (CSC Roma), Tu da me che cosa vuoi? di Davide Bissoli (CSC Roma), Uno sguardo nuovo di Mirko Rodio (CSC Lombardia), La moto di Matteo Giampietruzzi (Premio Emidio Greco), Architetture della visione di Marco Mingolla, Comando io di Pierdomenico Minafra e Come bere una lacrima di tartaruga di Daniele D’Amato, questi ultimi tre in concorso per Puglia Show.

Alle ore 20.30, sempre in sala 4, H24 di Giulio Gulizzi, Una persona vera di Stefano Pio e Belle e brave di Giuliana Tritta (CSC Roma), Un’altra vita di Costanza Cavallo (CSC Lombardia), Oh boys di Antonio Donato (Premio Emidio Greco), Gatta Masciara di Lucrezia Delle Foglie, Lo so di Alessandra Mangia e Bunker di Giuseppe Potenza, in concorso per Puglia Show.

Il Festival del Cinema Europeo, ideato e prodotto dall’Associazione Culturale “Art Promotion”, è realizzato con il sostegno di risorse del Fondo di Rotazione 2021-2027 nell’ambito della Linea di intervento 6.2 ‘Valorizzazione e promozione della Cultura, della Creatività e dei Talenti’, “Avviso pubblico finalizzato sostenere progetti di festival, rassegne e premi nel settore cinematografico e audiovisivo di rilievo regionale, nazionale e internazionale da realizzarsi sul territorio regionale nel triennio 2025-2027” – Sezione Economia della Cultura della Regione Puglia, e con il contributo di Ministero della Cultura-Direzione Generale Cinema e del Comune di Lecce.

Il Festival del Cinema Europeo, riconosciuto dal Ministero della Cultura “manifestazione d’interesse nazionale”, è membro dell’Associazione Festival Italiani di Cinema, si pregia del Patrocinio di Apulia Film Commission, Provincia di Lecce, Università del Salento, e della collaborazione di Centro Sperimentale di Cinematografia, S.N.G.C.I., FIPRESCI, S.N.C.C.I., Centro Nazionale del Cortometraggio.