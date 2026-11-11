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Ispezione Oncologico Bari, Pagliaro (FdI): “Sono sei anni che faccio ispezioni, l’ODG e Assostampa se ne sono accorti solo oggi per difendere il collega? Mai violata la privacy dei pazienti”