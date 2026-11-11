Ispezione Oncologico Bari, Pagliaro (FdI): “Sono sei anni che faccio ispezioni, l’ODG e Assostampa se ne sono accorti solo oggi per difendere il collega? Mai violata la privacy dei pazienti”

Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Paolo Pagliaro, replica all’Ordine e al Sindacato dei Giornalisti.

“Noi abbiamo indicato la luna e, invece, si è preferito guardare il dito. Noi avvertiamo un clima ostile e lo denunciamo e, invece, si è preferito girare la faccia altrove (al potere?). Noi abbiamo denunciato il comportamento esuberante e ineducato nei confronti di consiglieri regionali da parte di un addetto stampa (che sicuramente si sarà mosso agli ordini di un superiore al quale stiamo dando fastidio nel denunciare ciò che stiamo scoprendo all’interno dell’istituto Tumori di Bari) e che ha anche aggredito un collaboratore del gruppo regionale di Fratelli d’Italia e l’Assostampa e l’Ordine dei Giornalisti della Puglia si concentrano su una presunta telecamera (che non c’era, si tratta di un videopocket) che non potrebbe fare immagini all’interno di un ospedale. Le faccio da sei anni, raccontando e documentando ciò che nella sanità non funziona. Come consigliere regionale ho il pieno diritto-dovere di esercitare il sindacato ispettivo. Le ispezioni nei presidi sanitari servono a difendere i malati, a denunciare i disservizi e a verificare lo stato della sanità pubblica, che appartiene ai cittadini e non alla politica o ai burocrati. L’ispezione all’Istituto Oncologico di Bari è stata condotta nel pieno rispetto della dignità dei pazienti, senza alcuna intenzione di violare la privacy, ma con l’unico obiettivo di fare luce sulla mancata attivazione della Medicina Nucleare e sul mancato acquisto della PET, nonostante siano stati stanziati 26 milioni di euro per questo scopo.

Per questo respingo con forza le accuse dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia e dell’Assostampa. Non accetto lezioni di rispetto della privacy: l’oscuramento dei volti e la tutela dei dati sensibili sono regole che conosco e applico da sempre nel mio lavoro. Ribadisco, ormai da sei anni svolgono sistematicamente ispezioni nelle strutture sanitarie, documentandole con immagini che vengono regolarmente inviate a tutta la stampa. Ma l’Ordine dei Giornalisti se ne accorge solo oggi?

La verità è che si strumentalizza lo schermo della privacy per tentare di blindare gli ospedali e impedire il controllo democratico di chi è eletto per rappresentare i cittadini. Chi ha cercato di bloccare la mia ispezione ha compiuto un atto grave contro le prerogative del Consiglio regionale. Non mi lascerò intimidire da attacchi strumentali: continuerò a entrare negli ospedali per difendere il diritto alla salute dei pugliesi e la trasparenza della nostra sanità”.